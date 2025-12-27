Bombardeos de EEUU en Nigeria tuvieron como objetivo yihadistas de EI y Lakurawa

afp_tickers

1 minuto

Los bombardeos de Estados Unidos en Nigeria esta semana tuvieron como objetivo a combatientes del grupo yihadista Estado Islámico del Sahel que estaban en el país para colaborar con la organización Lakurawa y con «bandidos», informó este sábado a la AFP un portavoz del presidente nigeriano.

«El grupo EI encontró su camino por el Sahel para ir en ayuda de Lakurawa y de bandidos con suministros y entrenamiento», declaró Daniel Bwala, portavoz del presidente de Nigeria Bola Tinubu.

El objetivo fue el EI, la organización armada Lakurawa y bandidos, afirmó el vocero.

El funcionario indicó que hubo víctimas, pero que no está claro qué objetivos precisos murieron.

Estados Unidos argumentó haber lanzado los bombardeos en el país africano ya que en los últimos meses los cristianos de la zona enfrentan una «amenaza existencial» equivalente a un «genocidio».

El lugar donde se produjeron los ataques, en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, generó interrogantes para los analistas, ya que los grupos yihadistas de Nigeria suelen estar concentrados en el noreste.

Recientemente, investigadores señalaron vínculos entre algunos miembros del grupo armado Lakurawa, implantados en el estado de Sokoto, con una rama del EI.

nro/rmb/an/mab