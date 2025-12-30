Boric apela a la responsabilidad tras fallecimiento de bombero por los incendios en Chile

2 minutos

Santiago, 30 dic (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, apeló este martes a la responsabilidad ciudadana frente a las altas temperaturas y la prevención de incendios forestales tras la muerte de un comandante de bomberos en la región de O’Higgins, parte de la zona central del país que enfrenta una ola de siniestros.

«Estas extremas temporadas de calor son un riesgo de provocación de incendios, pero dependen de nosotros. El 99 % de los incendios son por causa humana. Cada vez que no nos cuidamos y no pensamos en nuestras acciones con el fuego, podemos terminar causando tragedias terribles», afirmó el mandatario en un acto en La Moneda.

«Miles de hectáreas se quemaron hace poquito en Melipilla, ahora en Litueche (lugar donde falleció el bombero); hace poco tiempo casas y vidas en Viña del Mar, en Santa Olga, en Santa Juana, en San Pedro. Les pido que seamos responsables. Siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales”, subrayó, recordando una serie de incendios masivos que han afectado al país durante los últimos años.

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), encargada de la gestión y cuidado de los bosques en el país, hasta esta tarde se combaten siete incendios a nivel nacional, 16 se encuentran controlados y otros ocho han sido extinguidos gracias al trabajo de los equipos de emergencia.

Dos de los incendios en combate se encuentran en la Región Metropolitana, que alberga la capital, con uno de sus focos más graves ubicado en la comuna de Las Condes, donde según el mismo organismo hay cerca de 800 hectáreas calcinadas.

Los siniestros coinciden con la alerta roja emitida ayer por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en el Gran Santiago y otras cinco regiones del centro-sur del país por temperaturas extremas, áreas donde el termómetro podría alcanzar hasta los 37° en la precordillera.

Por su geografía accidentada, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha sufrido incendios, pero su frecuencia e itensidad ha aumentado desde 2010, según la Conaf.

El cambio climático, la sequía que se extiende por más de una década y la expansión de la llamada «interfaz urbano rural» (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificios) han contribuido a ello, de acuerdo a expertos. EFE

vc/ssb/enb