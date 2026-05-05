Brasil alerta sobre una «elevada incertidumbre» externa tras su último recorte de tipos

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São Paulo, 5 may (EFE).- El Banco Central de Brasil advirtió este martes sobre la «elevada incertidumbre» que marca el escenario económico global, impulsada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las dudas sobre la política económica de Estados Unidos.

Eso se desprende del acta divulgada este martes por el emisor, que detalla la decisión de la semana pasada, cuando recortó en 0,25 puntos la tasa oficial de interés del país, hasta el 14,50 % anual, su segunda baja consecutiva.

Según el documento del Comité de Política Monetaria, antes del estallido de los conflictos en Oriente Medio la inflación en la mayor economía de Latinoamérica mostraba señales de enfriamiento, tanto en el índice general como en sus medidas subyacentes.

La combinación de un tipo de cambio más apreciado y «un comportamiento benigno» de las materias primas favorecía la caída de los precios de alimentos y bienes industriales.

Sin embargo, el organismo alertó que las últimas lecturas de inflación al consumidor y al productor revelan el impacto directo de la guerra, situándose en valores «significativamente por encima de lo esperado inicialmente».

Esta nueva realidad provocó un desanclaje adicional de las expectativas del mercado para 2026 y 2027, que se sitúan ahora en el 4,9 % y 4,0 %, respectivamente, superando el centro de la meta oficial, que es del 3 % anual aunque con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

En el plano doméstico, el Banco Central destacó que, aunque el crecimiento económico se está moderando, el mercado de trabajo sigue mostrando resiliencia, con tasas de desempleo en niveles históricamente bajos.

Los ingresos reales medios continúan creciendo por encima de la productividad, lo que mantiene la inflación de los servicios en niveles persistentes.

Asimismo, en el ámbito local, el acta refuerza la necesidad de una «armonía» entre la política fiscal y la monetaria; y advirtió que cualquier debilitamiento en el esfuerzo de las reformas estructurales o en la disciplina fiscal podría elevar la tasa de interés neutra, aumentando el costo de reducir la inflación en términos de actividad económica.

Respecto a los próximos pasos, el Banco Central evitó referirse a futuras reducciones. Si bien juzgó apropiado dar secuencia al «ciclo de calibración» iniciado en la reunión de marzo, en la que también redujo 0,25 puntos, y subrayó que la magnitud y duración del mismo se determinarán «a lo largo del tiempo» en función de nueva información.

La institución reafirmó que actuará con «serenidad y cautela» e indicó que las decisiones futuras dependerán de que los nuevos datos aporten claridad sobre la profundidad del conflicto externo y sus efectos sobre el nivel de precios en Brasil.

El Banco Central brasileño volverá a evaluar los tipos de interés en su próxima reunión, que tendrá lugar a mediados de junio. EFE

adm/cg