Brasil decomisó 73,2 toneladas de cocaína en 2025, casi un 2 % menos con respecto a 2024

2 minutos

São Paulo, 10 feb (EFE).- La Policía Federal de Brasil decomisó en 2025 73.181 kilogramos de cocaína en el país, lo que supone cerca de un 2 % menos con respecto a 2024, informaron este martes fuentes oficiales.

El dato refleja un cambio de tendencia frente a 2024, cuando las incautaciones de cocaína aumentaron un 2,8 % en comparación con 2023, de acuerdo con el balance de la corporación, vinculada al Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil.

El decomiso de armas también bajó entre 2024 y 2025, al pasar de 2.741 a 2.471.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, celebró el volumen de los ilícitos incautados y destacó, en concreto, la clausura de dos fábricas clandestinas con capacidad para fabricar más de 3.000 armas por año en los estados de São Paulo y Minas Gerais.

En el informe, la institución señaló que impuso un perjuicio económico al crimen organizado valorado en 9.500 millones de reales (unos 1.825 millones de dólares) en 3.864 operaciones.

El monto representa un crecimiento de alrededor del 70 % frente a 2024.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han alertado de la expansión del crimen organizado en Brasil, especialmente en la región amazónica.

Representantes del Ministerio de Justicia reconocieron este martes, durante la presentación del balance, una mayor actividad del narcotráfico en la Amazonía brasileña y anticiparon que ultiman un programa de prevención para desincentivar la captación de jóvenes por parte del crimen organizado.

En paralelo, el Parlamento analiza un ambicioso proyecto de enmienda constitucional propuesto por el Ejecutivo para ampliar los poderes de la administración central y garantizar los recursos necesarios en la lucha contra las facciones que operan en el país.

El tráfico de drogas y armas está dominado principalmente por dos bandas en Brasil: Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), nacidas en las cárceles de São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente. EFE

cms/mat/gad