Brasil investiga a por lo menos treinta comercios por la crisis del metanol en destilados

Brasilia, 7 oct (EFE).- Las autoridades brasileñas investigan a por lo menos treinta establecimientos comerciales por los casos de intoxicación por metanol en bebidas alcohólicas, una crisis que hasta el momento ha causado dos muertes y otras trece bajo sospecha, informaron este martes fuentes oficiales.

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció además la creación de un comité «informal» en el que participarán representantes del Ejecutivo y el sector privado para enfrentar esta «inusitada» crisis de salud pública.

La idea es intercambiar información, acciones y buenas prácticas con el objetivo de avanzar rápidamente en la solución del problema.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, hay 16 casos confirmados por intoxicación por metanol y otros 209 bajo investigación a la espera de los resultados en el laboratorio.

Cerca del 85 % de los casos, que empezaron a conocerse a finales de septiembre, se concentran en São Paulo, el estado más poblado del país.

Las autoridades brasileñas han abierto varias investigaciones en las diversas esferas del poder para descubrir la fuente de contaminación de las bebidas alcohólicas.

«Ninguna hipótesis está descartada», aseveró Lewandowski.

En este contexto, el presidente de la Secretaría Nacional del Consumidor, Paulo Pereira, informó que hasta la fecha se ha notificado a treinta establecimientos ante las sospechas de que hayan vendido o suministrado bebidas adulteradas.

Algunos de esos negocios han sido incluso cerrados.

Además, solicitaron informaciones a 25 asociaciones, distribuidores y otros actores del sector a fin de avanzar en las investigaciones.

Pereira destacó el carácter excepcional de este fenómeno, que según sus datos solo afectaba a unos veinte brasileños al año.

En los últimos días, la Policía también ha lanzado varias operaciones contra fábricas clandestinas de bebidas alcohólicas. Sin embargo, aún no es posible determinar si esos locales son el origen de la actual crisis.

Lewandowski incidió en que la clave ahora es descubrir si el metanol tiene un origen vegetal por irregularidades en el proceso de destilación de, por ejemplo, la caña de azúcar, con la que se elabora la cachaça, destilado estrella de Brasil.

O si, por el contrario, tiene un origen fósil, tesis en la que, de acuerdo con el ministro, entraría en escena el crimen organizado. EFE

