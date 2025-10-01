Brasil prohíbe a los pobres que reciben subsidios jugar en webs de apuestas deportivas

São Paulo, 1 oct (EFE).- El Gobierno brasileño prohibió este miércoles a los beneficiarios de la Bolsa Familia, el principal programa de subsidios a personas de bajos recursos, jugar en sitios web de apuestas deportivas.

La prohibición consta en un decreto que aplica una instrucción del Tribunal Supremo, que pretende velar para que el dinero de los programas asistencialistas no se use en apuestas.

El Gobierno decidió tomar medidas el año pasado, alarmado por el rápido crecimiento de los juegos de azar en internet, algo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó como «una enfermedad».

El año pasado, un informe del Banco Central reveló que 5 millones de beneficiarios de la Bolsa Familia, de un total de 19 millones de familias inscritas en el programa, apuestan mensualmente en sitios de apuestas deportivas.

Según el informe, los beneficiarios de los subsidios gastaron al menos 3.000 millones de reales (560 millones de dólares) en apuestas tan solo en agosto de 2024.

Entre otras medidas, el año pasado las autoridades ordenaron el bloqueo de 2.000 direcciones web de casas de apuestas clandestinas e introdujeron un reglamento para combatir el lavado de dinero.

Las casas de apuestas se han convertido en los principales patrocinadores del fútbol brasileño, puesto que auspician el Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil, y a todos los clubes de primera división.

De los veinte clubes de Primera División, 18 tienen a casas de apuestas como sus principales patrocinadores y los otros dos, Mirassol y Bragantino, como secundarios.EFE

