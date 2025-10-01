The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Brasil prohíbe a los pobres que reciben subsidios jugar en webs de apuestas deportivas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 1 oct (EFE).- El Gobierno brasileño prohibió este miércoles a los beneficiarios de la Bolsa Familia, el principal programa de subsidios a personas de bajos recursos, jugar en sitios web de apuestas deportivas.

La prohibición consta en un decreto que aplica una instrucción del Tribunal Supremo, que pretende velar para que el dinero de los programas asistencialistas no se use en apuestas.

El Gobierno decidió tomar medidas el año pasado, alarmado por el rápido crecimiento de los juegos de azar en internet, algo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó como «una enfermedad».

El año pasado, un informe del Banco Central reveló que 5 millones de beneficiarios de la Bolsa Familia, de un total de 19 millones de familias inscritas en el programa, apuestan mensualmente en sitios de apuestas deportivas.

Según el informe, los beneficiarios de los subsidios gastaron al menos 3.000 millones de reales (560 millones de dólares) en apuestas tan solo en agosto de 2024.

Entre otras medidas, el año pasado las autoridades ordenaron el bloqueo de 2.000 direcciones web de casas de apuestas clandestinas e introdujeron un reglamento para combatir el lavado de dinero.

Las casas de apuestas se han convertido en los principales patrocinadores del fútbol brasileño, puesto que auspician el Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil, y a todos los clubes de primera división.

De los veinte clubes de Primera División, 18 tienen a casas de apuestas como sus principales patrocinadores y los otros dos, Mirassol y Bragantino, como secundarios.EFE

mp/ed/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR