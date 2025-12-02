Brasil reconoce al exdelantero Reinaldo como un perseguido de la dictadura y lo indemniza

3 minutos

Río de Janeiro, 2 dic (EFE).- La Comisión de Amnistía del Gobierno brasileño reconoció este martes al exfutbolista Reinaldo, ídolo histórico del Atlético Mineiro, como un perseguido de la dictadura militar (1964-1985), por lo que le pidió disculpas públicas y le otorgó una indemnización de 100.000 reales (unos 18.750 dólares).

La decisión fue aprobada por unanimidad en la décima sesión de este año de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos, la entidad creada en 2002 por el Gobierno para analizar las solicitudes de amnistía y de indemnización de víctimas y familiares de perseguidos políticos de la dictadura.

Según los documentos del proceso, José Reinaldo de Lima fue vigilado entre 1978 y 1986 por el extinto Servicio Nacional de Informaciones (SNI), un órgano del régimen encargado de vigilar y reprimir a ciudadanos considerados opositores.

El exdelantero, hoy con 68 años, también sufrió campañas de difamación y restricciones en el ámbito deportivo, lo que -según él- afectó directamente a su carrera con la selección brasileña.

La comisión reconoció que el gesto con el que Reinaldo celebraba sus goles -el brazo levantado con el puño cerrado- fue interpretado por los militares como una provocación política.

Inspirado en el movimiento de los Panteras Negras, el gesto se convirtió en marca personal del jugador y en símbolo de su postura contra el autoritarismo y el racismo.

Esa actitud pública, señaló el propio exjugador, desencadenó un proceso sistemático de vigilancia y represalias.

Reinaldo, que disputó el Mundial de 1978, afirmó ante el colegiado que la presión del régimen y la campaña de descrédito en su contra le costaron la convocatoria para la Copa del Mundo de 1982, pese a encontrarse entonces en «plena forma técnica y goleadora».

En aquellos años fue uno de los atacantes más decisivos del país y el gran referente del Atlético Mineiro, club con el que conquistó el Campeonato Brasileño de 1971 y once títulos del Campeonato Mineiro, además de acumular más de 250 goles oficiales.

Hasta ahora nadie ha superado su récord como el mayor anotador en un Campeonato Brasileño, que obtuvo gracias a sus 28 goles en la Liga de 1977.

Con la selección brasileña anotó 14 goles en 37 partidos.

En la sesión de la comisión, el exfutbolista, visiblemente emocionado, declaró que vivió «con la sensación constante de estar bajo la mira del Estado», lo que le generó miedo y le restó libertad incluso fuera de la cancha.

La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, subrayó que el caso de Reinaldo demuestra «el papel del deporte en la defensa de la democracia y la lucha antirracista».

Tras retirarse del fútbol, Reinaldo inició una carrera política y fue elegido diputado regional por el estado de Minas Gerais en 1990 y concejal de Belo Horizonte en 2004. EFE

cm/mp/laa