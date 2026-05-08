Bruselas autoriza un programa de 6 millones para impulsar tecnologías limpias en Cantabria

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Bruselas, 8 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) autorizó este viernes un programa de seis millones de euros creado por Cantabria para apoyar la capacidad de producción de tecnologías limpias, con el objetivo de avanzar hacia una economía con cero emisiones netas.

Según informó hoy el Ejecutivo comunitario en un comunicado, este programa ha sido aprobado en el marco de ayudas estatales del Pacto Industrial Limpio (CISAF, por sus siglas en inglés), y con esta autorización se da luz verde a un paquete de subvenciones directas a empresas por valor de seis millones de euros, que estarán financiadas con cargo al presupuesto del Gobierno regional de Cantabria.

El programa estará abierto «a todas las empresas que realicen inversiones que incrementen la capacidad de producción de tecnologías con cero emisiones netas en Cantabria, así como la producción de los principales componentes específicos de estas tecnologías».

Además, incentivará la producción de materias primas críticas -nuevas o recuperadas-, que son necesarias para los productos finales, y también de los principales componentes específicos.

El Ejecutivo comunitario afirmó que estas ayudas buscan acercar a las regiones a los objetivos del Pacto por una Industria Limpia, aprobado el año pasado, por el que se promueven medidas para convertir la descarbonización en un motor de crecimiento para las industrias europeas.

«La Comisión concluyó que el programa es necesario y apropiado para acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, fundamentales para la aplicación del Pacto para la Industria Limpia», zanja el comunicado. EFE

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