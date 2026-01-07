Bruselas dice que países de la UE aún dudan sobre salvaguardias de acuerdo con Mercosur

Bruselas, 7 ene (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) mantienen todavía cuestiones abiertas sobre las salvaguardias para los agricultores europeos en el acuerdo de asociación negociado con el Mercosur, sobre cuya firma se espera que se pronuncien el viernes.

«Todavía hay cuestiones sobre las salvaguardias», reconoció el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en una rueda de prensa tras participar en una reunión informal con los ministros comunitarios de Agricultura para abordar diferentes quejas del sector.

Al mismo tiempo, Hansen apuntó que muchos de los ministros mencionaron al mismo tiempo «las oportunidades» del acuerdo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son «especialmente importantes en estos tiempos geopolíticos tan turbulentos que estamos atravesando».

«Desde el punto de vista económico, (el acuerdo) tiene sentido, pero también desde el punto de vista geopolítico», concluyó.

La ministra chipriota de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Maria Panayiotou, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, confirmó que los embajadores de los Veintisiete abordarán el acuerdo con el Mercosur el viernes.

«Es un acuerdo comercial importante, pero lo que también es importante para nosotros es asegurarnos de que se escuchen muy bien las preocupaciones de los agricultores», aclaró.

Así, afirmó que en representación de los ministros de Agricultura que asistieron a la reunión de hoy, «queremos asegurarnos de que existan las salvaguardias que necesitamos para nuestros agricultores».

«Necesitamos una red de seguridad para nuestros agricultores, y esperaremos a ver el resultado de las discusiones del viernes», señaló.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dejó claro que los socios de la UE valoran «una cosa en particular en este mundo turbulento, una cosa por encima de todas, y esa es la credibilidad”.

“Debemos salvaguardar esta valiosa moneda manteniéndonos como un socio comercial fiable y de confianza”, consideró, y garantizó que “el objetivo general de todos nosotros es alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes que nunca perjudique a las empresas de la UE”.

“En el caso del Mercosur, no nos limitamos a escuchar las preocupaciones. Fuimos más allá que nunca con una serie de herramientas específicas sin precedentes”, indicó en referencia a las salvaguardias.

Preguntado por si los Estados miembros votarán sobre la firma del pacto el viernes de modo que el texto, ya consensuado con el Mercosur, pueda ser firmado el lunes, Sefcovic pidió «esperar a la decisión», y recordó que es necesario el apoyo de la mayoría cualificada de los Estados miembros.

En diciembre no pudo salir adelante la votación del texto teniendo en cuenta que Francia mantenía sus reservas y que Italia alegó que necesitaba más tiempo para abordar las dudas de sus agricultores.

«No voy a especular sobre fechas concretas», apostilló Sefcovic. EFE

