Bruselas endurece su presión a la Bienal de Venecia para que excluya a Rusia

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Bruselas, 5 may. (EFE).- Bruselas ha enviado una segunda notificación a la Fundación La Biennale di Venezia por la participación de Rusia en la muestra y no «dudará en suspender» una subvención europea de dos millones de euros, según confirmó este martes la vicepresidenta ejecutiva de la UE, Henna Virkkunen.

«He sido muy clara en que condeno firmemente la decisión de la Bienal de permitir a Rusia participar en la exposición de arte», señaló Virkkunen, quien recordó que la inauguración coincide con el Día de Europa.

«Debería ser un día para celebrar la paz, no para que Rusia brille en la Bienal», afirmó la política finlandesa.

Virkkunen advirtió de que, si se confirma el incumplimiento de la subvención, Bruselas «no dudará en suspenderla o cancelarla», porque «el dinero de los contribuyentes europeos debe salvaguardar los valores democráticos y la diversidad», valores que, subrayó, «no se respetan en la Rusia de hoy».

La Agencia Ejecutiva de Educación y Cultura (Eacea, por sus siglas en inglés) notificó ya a la Bienal, mediante una carta fechada el 10 de abril, su intención de suspender o revocar la subvención, vigente hasta 2028 y de la que hasta la fecha no se ha desembolsado ningún euro.

La institución, dependiente del Ejecutivo comunitario, concedió un plazo de 30 días para que la Bienal aclarara su posición, aunque aún no se sabe si la muestra ha presentado sus alegaciones.

El jurado internacional dimitió el pasado jueves en bloque por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel. En un escueto comunicado, la propia Bienal confirmó la dimisión de la presidenta, la brasileña Solange Farkas, y del resto del jurado: la australiana Zoe Butt, la española Elvira Dyangani Ose, la estadounidense Marta Kuzma y la italiana Giovanna Zapperi.

La Bienal ha defendido su posición argumentando que cualquier país reconocido por Italia puede participar y que la institución «excluye cualquier forma de censura del arte y la cultura». EFE

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