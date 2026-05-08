Bruselas flexibiliza normas para evitar cancelaciones de vuelos por falta de queroseno

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Bruselas, 8 may (EFE).- La Comisión Europea adoptó este viernes orientaciones excepcionales para flexibilizar temporalmente algunas normas del sector aéreo con el objetivo de evitar cancelaciones de vuelos y cierres de rutas ante el riesgo de perturbaciones en el suministro de queroseno por la crisis en Oriente Medio.

«Las directrices se centran en la aviación y abordan en particular las consecuencias de una posible escasez de queroseno si el conflicto continúa», señaló en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Las medidas afectan, entre otros aspectos, a las obligaciones de repostaje de las aerolíneas y al uso de franjas horarias aeroportuarias, y clarifican también cuándo tienen derecho a compensación los pasajeros. EFE

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