Bruselas insiste en que los riesgos del brote de hantavirus son «bajos»

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Bruselas, 9 may (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, dijo este sábado que la Comisión Europea está «siguiendo de cerca» el brote de hantavirus que se desató a bordo del crucero MV Hondius, aunque aseguró que «los riesgos siguen siendo bajos».

«Los riesgos siguen siendo bajos, pero estamos siguiendo de cerca el brote de hantavirus, en contacto permanente con las autoridades nacionales, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS», dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Lahbib confirmó que se ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE) para ayudar a responder a la situación y, en este caso también, facilitar la repatriación de los pasajeros.

Casi todos los países con pasajeros a bordo del crucero Hondius ratificaron este viernes el envío de aviones para repatriar a sus ciudadanos, y dos aeronaves de rescate de la UE trasladarán a aquellos viajeros sin vuelo asignado.

Entre los países que han confirmado se encuentran Turquía, Grecia y Estados Unidos, que colaborará con Canadá para los ciudadanos de dicho país, además de Países Bajos, Reino Unido y España.

Por otro lado, la comisaria europea añadió que «se ha informado a los países de la UE sobre las contramedidas médicas disponibles y los avances en materia de vacunas y tratamientos».

El crucero, con bandera neerlandesa, continúa su ruta hacia el puerto canario de Granadilla, adonde tiene previsto llegar este domingo, sin que ninguna de las 147 personas a bordo presente síntomas de hantavirus, según la última información proporcionada este viernes por la naviera que opera el barco. EFE

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