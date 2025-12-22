Bruselas recomienda abrir negociación sobre participación del R.Unido en mercado eléctrico

Bruselas, 22 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) recomendó este lunes que se inicien las negociaciones sobre la participación del Reino Unido en el mercado eléctrico europeo, según informó en redes sociales el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič.

«Una cooperación más estrecha mejoraría el comercio de electricidad, aceleraría la inversión y reforzaría la seguridad energética de ambas partes», afirmó Šefčovič en una publicación en la red social X en la que recordó que la apertura de negociaciones deberá ser aprobada por el Consejo Europeo, la representación de los Estados miembros.

Este paso se produce después de que tuvieran lugar unas conversaciones exploratorias sobre la materia derivadas de la primera cumbre bilateral entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido desde el brexit, que se celebró en mayo de este año, y en la que se trató, entre otros temas, la adhesión británica al programa Erasmus+.

«Una cooperación más estrecha en materia de electricidad aportaría beneficios reales a las empresas y los consumidores de toda Europa, impulsaría la inversión en los Mares del Norte y reforzaría la seguridad energética», se lee en un comunicado conjunto entre Bruselas y Londres la pasada semana tras reuniones entre Šefčovič y el secretario británico para las Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds.

De esta forma, la UE y el Reino Unido avanzan en la normalización de sus relaciones desde que Londres abandonara el club comunitario oficialmente el 31 de enero de 2020. EFE

