Bustinduy dice que el Chile de Boric es «referencia en derechos humanos y justicia social»

Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dijo este miércoles que el Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric «ha sido una referencia en la defensa de los derechos humanos y de la justicia social» y deseó que el país «continúe por este camino».

«En un momento en el que se multiplican las amenazas a la democracia en el mundo entero, ojalá que Chile, que ha sido una referencia en la defensa de los derechos humanos y de la justicia social en estos últimos años, continúe por ese camino», indicó Bustinduy a EFE al término de su visita a Chile.

Durante su viaje, que comenzó el martes, Bustinduy se reunió con la titular chilena de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y visitó un proyecto de cuidados en Santiago.

También mantuvo un encuentro con la candidata de la izquierda y el centro-izquierda para las presidenciales del próximo 16 de noviembre, la exministra Jeannette Jara, que es una de las favoritas para pasar a segunda vuelta junto al ultraderechista José Antonio Kast.

Bustinduy aseguró que la relación bilateral entre España y Chile «es de una importancia absoluta y goza de muy buena salud».

«Con mi viaje he querido poner en valor el buen trabajo que se ha hecho en estos años con la Presidencia de Gabriel Boric y también materizalizar la cooperación en derechos sociales, específicamente el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados en Chile», agregó.

El ministro también visitó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, uno de los más importantes en Latinoamérica en la materia, y alabó las políticas de memoria llevadas a cabo en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE

