Cáritas Jesuralén dice que seguirá con sus operaciones en Gaza a pesar del veto israelí

Jerusalén, 31 dic (EFE).- La organización Cáritas Jerusalén afirmó que continuará con sus operaciones humanitarias y de desarrollo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén a pesar del anunció del Gobierno israelí de que retirará mañana su licencia para operar, argumentando que se trata de una persona jurídica reconocida por Israel en un acuerdo con la Santa Sede.

En un comunicado, el portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén, Farid Jubran, explica este jueves que la organización no ha iniciado ningún proceso de «reinscripción» ante las autoridades israelíes, que aprobaron a principios de 2025 un nuevo sistema de registro de las ONG internacionales ampliamente criticado por estas organizaciones, al comprender información sensible como los nombres de todos sus empleados.

Israel puso en marcha este sistema alegando motivos de seguridad y para evitar que «terroristas» formaran parte de estas organizaciones, pero muchas se negaron a completarlo y ahora el Gobierno israelí ha vetado a 37 de ellas su trabajo en los territorios palestinos, con efectos a partir del 1 de enero de 2026.

Entre las 37 organizaciones hay oenegés de países como España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, OXFAM o Movimiento por la Paz, así como Cáritas Internationalis y Cáritas Jerusalén-.

El portavoz del Patriarcado Latino sostiene en el comunicado que Cáritas Internationalis no opera en estos territorios y que Cáritas Jerusalén está reconocida por Israel como una persona jurídica eclesiástica.

El estatus y misión de Cáritas Jerusalén, abunda, «han sido reconocidos por el Estado de Israel mediante el Acuerdo Fundamental de 1993 y el posterior Acuerdo de Personalidad Jurídica de 1997, firmados entre la Santa Sede y el Estado de Israel».

El portavoz añade que se trata de una organización humanitaria y de desarrollo que opera bajo el amparo y la dirección de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa e informa de que no ha iniciado ningún proceso de reinscripción ante las autoridades israelíes.

Por ello, asegura de que Cáritas Jerusalén «continuará con sus operaciones humanitarias y de desarrollo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, de conformidad con su mandato».

En cuanto Cáritas Internationalis, detalla que esta organización «no implementa ni realiza intervenciones directas en el país».EFE

