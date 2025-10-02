Cónsul Molano «preocupado» por camino del caso de músicos colombianos asesinados en México

3 minutos

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, se dijo «preocupado por el camino que tome la investigación» por el asesinato de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida el 17 de septiembre en el Estado de México, al tiempo que pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) se ocupe del caso.

«Yo no quisiera y me preocupa que el camino que tome esta investigación sea ‘esto era un ajuste de cuentas entre colombianos'», señaló Molano en declaraciones al periódico El Universal.

«Porque el crimen ocurrió en México y aquí hay carteles mexicanos, por que la manera (en) cómo asesinaron a estos dos jóvenes guarda relación con cosas que vienen ocurriendo aquí», añadió.

El cónsul también hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a que atraiga el caso, pues «es un tema importante para nosotros (los colombianos)», y dijo que busca que las autoridades de México y Colombia hagan esfuerzos binacionales en materia de seguridad e inteligencia.

En México que la FGR atraiga un caso significa que esta institución asuma el control y la investigación de un delito que originalmente es competencia de las fiscalías locales, sea por tratarse de casos graves o cuando las fiscalías estatales no responden.

El diplomático indicó que lo que no quiere «es responsabilizar exclusivamente a las autoridades mexicanas (…) Yo creo que esto merece un esfuerzo binacional de coordinación de las autoridades en materia de seguridad e inteligencia».

Sobre la línea de investigación que se sigue, Molano considera que existe una estructura que opera y que «hay algo grande» detrás del doble asesinato.

Dijo que en el caso hay una estructura que «opera con un nivel de planificación importante, que quiso dar un mensaje muy directo» y que utilizó unas técnicas de violencia que también hablan por sí mismas.

«Mi interpretación es que aquí hay algo grande y que ante los crímenes que tienen estas dimensiones, se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen», apuntó.

Los cuerpos de los artistas B-King, de 31 años y Regio Clown, de 35, fueron hallados el 22 de septiembre en Cocotitlán (Estado de México, vecino a la capital) tras desaparecer el 16 de septiembre en la adinerada colonia de la capital de Polanco después de acudir a un gimnasio.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la «guerra contra las drogas».

Tras el hallazgo, el 26 de septiembre, según el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, la presunta pareja sentimental de B-King, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, había sido detenida el 22 martes en Ciudad de México por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro.

La detención de Miller estaría vinculada al doble asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) en México.

Presuntamente Miller fue una de las últimas personas que vio con vida al cantante colombiano. EFE

jmrg/abz/enb