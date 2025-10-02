The Swiss voice in the world since 1935
Caen un 20 % las ventas de teléfonos móviles en Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 2 oct (EFE).- Las ventas de teléfonos móviles en Rusia cayeron un 20 % interanual y la demanda se desvió hacia los productos más económicos, informó este jueves el diario Izvestia.

Entre julio y septiembre se vendieron 6,2 millones de dispositivos móviles por valor de 140.000 millones de rublos (más de 1.700 millones de dólares), lo que significa que las ventas en el tercer trimestre cayeron un 19 % en unidades y un 23 % en valor, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según la operadora MTS.

«El mercado está evolucionando hacia un consumo racional, ya que la demanda se concentra predominantemente en el segmento de menor costo y el interés en las marcas chinas está en constante crecimiento «, señaló MTS citada por Izvestia.

Agregó que la marca más popular fue la china Xiaomi, con una cuota del 21 %, seguida de Realme (13 %) y Tecno (13 %).

En cuanto a volumen de negocio, entre las tres primeras están Apple (24 %), Samsung (23 %) y Xiaomi (14 %).

Los expertos relacionan los cambios de consumo con la caída generalizada de la demanda y las altas tasas crediticias.

De este modo, señalan que los rusos están siendo más reticentes a actualizar sus teléfonos y que las perspectivas hasta finales de año son bastante pesimistas.

Esperan que la subida del IVA de 2 puntos porcentuales en 2026 perjudique aún más al mercado.

La última vez que la situación empeoró de un modo similar fue en el segundo trimestre de 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania después de lo que se adoptaron sanciones internacionales contra Rusia.

Tradicionalmente el tercer trimestre se caracteriza por ser la temporada de nuevos productos, que sin embargo ha sido un fracaso en ventas.EFE

EFE

