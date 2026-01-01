Cancillería de México expresa sus condolencias por incendio en Suiza que deja 40 muertos

Ciudad de México, 1 ene (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó este jueves sus condolencias a Suiza por el incendio registrado durante la madrugada de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, donde las autoridades locales confirmaron 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico.

“La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, indicó en una publicación de X.

La dependencia también confirmó que, “hasta el momento”, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados.

“Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”, añadió el comunicado.

Como parte de la respuesta consular, la SRE recordó que la Embajada de México en Suiza estará presente para quienes requieran asistencia.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades suizas, el incendio ocurrió en un bar de Crans-Montana, un destino turístico de esquí en el cantón de Valais, durante las celebraciones de fin de año.

El fuego dejó decenas de víctimas mortales y un elevado número de lesionados, lo que obligó a activar una amplia movilización de servicios de emergencia y a coordinar traslados de pacientes graves a hospitales de países vecinos. EFE

