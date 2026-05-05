Canciller destaca a Paraguay como «aliado estratégico» de Taiwán en reunión en Washington

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Asunción, 5 may (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, destacó este martes a su país como un «aliado estratégico» de Taiwán, en una reunión en Washington con el coordinador para China del Departamento de Estado de Estados Unidos y subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Joshua Young.

La Cancillería de Paraguay informó en un comunicado que ambos funcionarios conversaron «sobre la agenda hemisférica y los desafíos» de la región.

En el encuentro, destacaron «la importancia de Paraguay como un aliado estratégico y como el único país en la región que mantiene relaciones con la República de China (Taiwán)», señaló la nota.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

Como parte de los gestos de cercanía, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará este miércoles a Taiwán en el marco de su tercera visita oficial a la isla, que se prolongará hasta el domingo próximo, acompañado de una delegación de 50 empresarios de su país.

La agenda incluye una reunión bilateral con el presidente taiwanés, William Lai, para «fortalecer el comercio, las inversiones y los lazos diplomáticos», informó la Presidencia en Asunción el jueves pasado.

Tras su visita a Taiwán, Peña tiene previsto realizar su primer viaje oficial a Filipinas.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi, que datan desde 1957, se sustentan en «valores compartidos», pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a China, país que considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio.EFE

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