Cancilleres de Egipto, Alemania y Baréin instan a EE.UU e Irán a retomar el diálogo

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El Cairo, 24 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de Egipto, Alemania y Baréin instaron este viernes a que Estados Unidos e Irán retomen el diálogo para alcanzar una salida política al conflicto en Oriente Medio.

Según un comunicado de Exteriores de Egipto, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, conversó telefónicamente por separado con sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul, y Baréin, Abdulatif al Zayani, este último es presidente de turno de la Liga Árabe, «para abordar la situación regional y los esfuerzos por reducir la tensión».

«Trataron los avances relativos a la reanudación de las negociaciones entre EE.UU e Irán. Se hizo hincapié en la importancia de alcanzar un acuerdo que contribuya a contener la tensión actual y a establecer las bases de la estabilidad regional», se apunta en la nota.

El comunicado también indica que Abdelaty y el canciller alemán «destacaron la importancia de consolidar el alto el fuego y de apoyar el proceso de negociación».

Esos contactos coinciden con el anuncio sobre la prevista llegada este viernes del ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, a Pakistán, principal mediador entre EE.UU y la República Islámica, con vistas a una segunda ronda de diálogo tras la que fue celebrada los pasados 11 y 12 de abril en Islamabad.

El viaje del canciller iraní, según confirmó el propio Araqchí en X, formará parte de una gira que le llevará también a Rusia y Omán, este último es conocido por sus esfuerzos de mediación en el conflicto por las actividades nucleares de Teherán y es, además de Irán, ribereño del estratégico estrecho de Ormuz. EFE

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