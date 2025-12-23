Candidata del uribismo participará en consulta presidencial de centro-derecha en Colombia

3 minutos

Bogotá, 22 dic (EFE).- La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático, participará en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo en la que se elegirá al aspirante de la centro-derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

«Luego de explorar ampliamente con el partido y reconociendo que mi candidatura se debe a cada uno de sus integrantes y al presidente (Álvaro) Uribe (que gobernó Colombia entre 2002 y 2010), hemos tomado la decisión de participar en la Gran Consulta por Colombia», expresó este lunes Valencia en un comunicado.

La senadora señaló que escuchó «el clamor popular» que «pide unidad, que pide que no haya vetos para defender a Colombia».

«Tenemos que preservar nuestra democracia contra aquellos que quieren destruirla; defender la libertad y el mercado ante quienes quieren el estatismo; recuperar la seguridad frente a quienes creen que la paz se consigue con complacencias con los criminales y entregando el territorio a los violentos», añadió.

Valencia, una de las mayores opositoras al presidente Gustavo Petro, buscará ganar la Gran Consulta por Colombia, en la que también participarán la periodista Vicky Dávila, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo.

Igualmente harán parte de la consulta de la centro-derecha los exsenadores Juan Manuel Galán y David Luna. También fue invitado a participar el exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón, que aún no ha tomado una decisión.

«Colombia está por encima de cualquier interés. La unidad es indispensable para proteger y cuidar a nuestra gente. Seguimos avanzando en conversaciones para consolidar lo que nos une, el bien de nuestro país», expresó Pinzón.

Por el lado de la izquierda, el senador Iván Cepeda, el excongresista Roy Barreras y el exembajador en Argentina Camilo Romero también anunciaron este lunes que participarán en otra consulta interpartidista el 8 de marzo para elegir a un candidato presidencial.

Los tres políticos y los partidos a los que pertenecen suscribieron un pronunciamiento en el que ratifican la «decisión de participar en la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, mediante la cual se elegirá la candidatura presidencial del Pacto Amplio».

Ese día se celebrarán también elecciones legislativas, que serán seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales y, si es necesaria una segunda, tendrá lugar el 21 de junio.

Por fuera de las consultas están de momento Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, y Sergio Fajardo, principal aspirante del centro. EFE

jga/joc /gad