Capturado en Ciudad de México el líder en el país del grupo criminal Tren de Aragua

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- El líder y principal operador en México de la organización delictiva trasnacional venezolana Tren de Aragua, Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias «Nelson», fue capturado en Ciudad de México junto con dos de sus colaboradores directos, informaron este sábado autoridades federales.

Distintas agencias de seguridad explicaron este sábado, en un comunicado conjunto, que los detenidos cuentan con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Además, «Nelson» tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

«Nelson», líder y principal operador en México del citado grupo delictivo, está vinculado con delitos de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Al sujeto se le siguió en varios estados del país y alcaldías de la Ciudad de México.

De esta forma los agentes, al cumplir recorridos de seguridad en la capital mexicana, identificaron y detuvieron a «Nelson», quien estaba acompañado de otras dos personas, según fuentes de seguridad y medios locales.

Uno de ellos era su brazo derecho, Lucas Alberto ‘N’ y otro fue identificado como Marcos Gabriel ‘N’.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En la captura participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la capital del país.

El Gobierno mexicano reportó que, desde febrero y hasta el 22 de septiembre, por la Operación Frontera Norte acordada con Estados Unidos para evitar aranceles generalizados del 25 % a México, se ha detenido a 7.482 personas y se han confiscado 98,3 toneladas de droga, incluyendo 452,3 kilogramos de fentanilo.

En febrero pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

También a la banda trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13). EFE

jmrg/mb