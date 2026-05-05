Capturan a uno de los asesinos de unos defensores indígenas de la Amazonía en Perú

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La policía peruana capturó este lunes a uno de los asesinos de cuatro líderes indígenas que protegían sus territorios de las mafias de tala ilegal en la Amazonía, informaron fuentes policiales.

José Carlos Estrada, de 61 años, prófugo de la justicia desde 2025, fue detenido en una localidad de la región Ucayali.

«Fue detenido en el distrito de Campo Verde. Él ya fue trasladado a la región policial», dijo a la AFP un vocero de la comisaría local.

En agosto de 2025, la justicia dictó una condena de 28 años y tres meses de prisión contra Estrada, Hugo Soria y los hermanos Josimar y Segundo Atachi. Todos estaban prófugos entonces.

El ministerio del Interior ofrecía desde febrero una recompensa de unos 14.700 dólares por información que permitiera la captura de cada uno de los condenados.

Las víctimas, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, todos de etnia asháninka, fueron ultimados a balazos en septiembre de 2014 en los bosques de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil.

La justicia tardó más de 11 años en condenar a los responsables de este crimen, conocido como Caso Saweto por el nombre de la comunidad indígena donde ocurrió.

El asesinato desató una ola de críticas contra las autoridades peruanas por la poca atención que dieron a las denuncias de amenazas de los líderes nativos.

Edwin Chota era una figura pública, referente entre grupos ambientalistas y medios de prensa internacionales por su defensa de los bosques de la Amazonía, la región más biodiversa del mundo.

Según la ONG Global Witness, desde 2012 en Perú han sido asesinados al menos 54 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.

cm/sf