The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Capturan al líder del Tren de Aragua en México

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un operador de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, acusado de varios feminicidios entre otros delitos, fue detenido en México junto a dos de sus colaboradores directos, informaron este sábado autoridades.

Estados Unidos incluyó  en febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a este grupo criminal transnacional especializado en secuestros, extorsiones y asesinatos.

El detenido, identificado como Nelson Arturo N, es señalado como «líder y principal operador en México» de esta banda, además de estar vinculado con delitos de «trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión», según un comunicado conjunto de las autoridades.

A Nelson «se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios», destacó por su parte el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital, añadió García.

Nelsón Arturo N, de 29 años y cuya nacionalidad no fue precisada, era buscado además por delitos contra la salud y asociación delictiva.

Al momento de la detención, los tres individuos portaban más de 150 dosis de diversas drogas.

jla/dga

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR