Casi 40 ONG exigen un salario digno en Venezuela y rechazan «condena a la pobreza»

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Caracas, 30 abr (EFE).- Un total de 39 organizaciones no gubernamentales exigieron este jueves un salario mínimo digno en Venezuela, que equivale hoy a 27 centavos de dólar mensuales según el tipo de cambio oficial, al tiempo que rechazaron lo que calificaron como una «condena a la pobreza».

«Exigimos el restablecimiento del Estado de derecho para garantizar que el trabajo sea un motor de autonomía y no una condena a la pobreza», manifestaron las organizaciones en un comunicado, firmado también por 55 personas y compartido por la ONG Provea.

En el pronunciamiento, de cara al Día Internacional de los Trabajadores este viernes, rechazaron el «modelo autoritario de relaciones laborales» que a su juicio hay en Venezuela y que está «basado en una lógica arbitraria del poder político y económico que promueve una desregulación absoluta» y «deja a la clase trabajadora sin derechos fundamentales».

Asimismo, aseguraron que el Ejecutivo nacional ha «ignorado» las demandas de mejora salarial con el «pretexto de las sanciones económicas», pero, añadieron, «la realidad de otras naciones demuestra que, incluso bajo sanciones o conflictos, es posible mantener protecciones laborales».

Por tanto, exigieron la fijación «inmediata» de un salario mínimo nacional suficiente para «iniciar el rescate del valor del trabajo y frenar la migración forzada».

Además, pidieron libertad plena y el cese de procesos judiciales contra dirigentes sindicales recientemente excarcelados y también para quienes aún permanecen detenidos «por su labor reivindicativa».

Más temprano, sindicatos y trabajadores de Venezuela denunciaron que la Policía instaló barreras y vehículos para impedir la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, para exigir aumentos salariales, pese a tener los permisos de las autoridades y en medio de la peregrinación chavista contra las sanciones que llega hoy a la ciudad.

El salario mínimo -que es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales- permanece estancado en 130 bolívares desde más de hace cuatro años, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes, pero la inflación crónica lo devaluó a 27 centavos de dólar mensuales.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 190 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 150 dólares, denominado «ingreso de guerra económica», ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

El pasado martes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a decir que habrá una «mejora» económica el 1 de mayo, ante la creciente expectativa por el prometido aumento salarial que hiciera ella misma hace unas semanas en medio de las protestas de sindicalistas que reclaman un incremento del sueldo mínimo. EFE

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