Casi 5 millones de niños han sido desplazados en tres años de guerra en Sudán, dice la ONU

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El Cairo, 15 abr (EFE).- Casi cinco millones de niños y niñas han sido desplazados en tres años de guerra civil en Sudán, un conflicto que ha obligado a más de 15 millones de personas a abandonar sus hogares y que ha a convertido al país africano en la peor catástrofe humanitaria del planeta, indicó este miércoles Naciones Unidas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó un informe en el que recordó que casi una de cada tres personas en Sudán se han visto desplazadas, ya sea dentro o fuera de las fronteras del país, y que «aproximadamente 4,91 millones son niños y niñas menores de 18 años».

«Sudán, por sí solo, representó el 15 % de todas las personas desplazadas internamente del mundo», dijo la agencia de la ONU, que apuntó que esta crisis alcanzó su punto álgido en enero de 2025, cuando se contabilizaron 11,58 millones de desplazados: 8,85 millones por la guerra actual y otros 2,73 por conflictos anteriores.

El número de desplazados internos se triplicó desde los 3,8 millones en 2023, de acuerdo con el informe, que apuntó que un promedio de alrededor de 231.779 desplazados adiciones se vieron obligados a huir cada mes entre abril de 2023 y enero de 2025.

Sin embargo, el número de desplazados internos ha disminuido tras tres años de guerra debido al aumento de los retornos, especialmente después de que el Ejército sudanés recuperara a principios de 2025 la capital, Jartum, que había estado en manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde el inicio de al guerra.

«Aproximadamente 8.936.175 desplazados internos permanecen en Sudán, lo que representa una disminución del 23 % con respecto al máximo histórico de población desplazada», dijo la OIM, que aun así recordó que «el desplazamiento se mantiene en niveles históricamente altos: la población desplazada sigue siendo más del doble que antes del conflicto».

Así, casi 4 millones de personas han regresado a sus hogares, siendo el 83 % desplazados internos y el otro 17 % refugiados que huyeron a otros países.

Según las estimaciones de la OIM, el 60 % de las familias regresaron a «viviendas dañadas, con techos completamente derrumbados y paredes o ventanas rotas», mientras que la mayoría de personas regresaron a sus sitios de origen debido a la mejora de la seguridad.

La guerra en Sudán, iniciada el 15 de abril de 2023, ha abocado a más de la mitad de la población a la hambruna, según la ONU, y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, hasta de 400.000, de acuerdo con estimaciones de Estados Unidos. EFE

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