Casi 600 bomberos y 11 aeronaves luchan contra el incendio de Trancoso en Portugal

2 minutos

Lisboa, 12 ago (EFE).- Casi 600 bomberos, apoyados por 201 medios terrestres y 11 aéreos, luchan contra las llamas en la zona de Trancoso, municipio ubicado en el distrito de Guarda, fronterizo con la provincia española de Salamanca, y uno de los tres fuegos que más preocupan a las autoridades portuguesas este martes.

En una rueda de prensa, el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, se mostró optimista e indicó que «la situación es relativamente tranquila, bastante estable» en lo que se refiere a estos tres incendios.

En total, todavía se mantienen en resolución, conclusión y vigilancia 45 incidentes que requieren la intervención de 905 operativos, 292 vehículos y 5 medios aéreos, agregó Silvestre.

Durante esta jornada de lucha contra las llamas 12 bomberos fueron atendidos y 43 fueron evacuados a unidades hospitalarias, unas cifras que Silvestre achacó al «cansancio». En cuanto a los civiles, 17 personas también fueron evacuadas a centros médicos.

«Afortunadamente, estamos hablando de casos de agotamiento, cansancio físico, algunas cosas como humo y, por lo tanto, lavado de ojos, entre otros. Son situaciones mínimas», explicó el comandante de la protección civil lusa.

El Gobierno de Portugal prolongó hasta el viernes el estado de alerta decretado por las altas temperaturas que se viven en el país desde la semana pasada y por el alto riesgo de incendios forestales.

Con esta renovación, siguen vigentes las medidas que han aplicado desde la semana pasada, entre ellas la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria -como desbrozadoras o trituradoras-, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos.

Según datos del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), hay cerca de un centenar de municipios que se encuentran este martes en riesgo máximo de incendio en Portugal, varios de ellos fronterizos con Galicia, Castilla y León y Extremadura (España). EFE

