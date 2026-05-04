Casi 750 inmigrantes llegan en dos días a las costas británicas a bordo de 12 barcos

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Londres, 4 may (EFE).- Más de 700 inmigrantes (747 en total) han llegado en los pasados dos días a las costas británicas en embarcaciones clandestinas, según las cifras ofrecidas por el ministerio del Interior.

El sábado fueron 325 los inmigrantes que llegaron a bordo de seis embarcaciones; el domingo, fueron 422 inmigrantes, también en seis barcos. El día anterior (viernes) fueron 55, mientras que los tres días previos no se registró ninguna llegada.

En lo que va de año han llegado 7.965 inmigrantes por mar a las costas británicas, a bordo de 113 embarcaciones.

El diario The Times señala hoy, citando a una fuente de la Guardia Marina (Border Force), que estos barcos con inmigrantes ya no salen solamente de Francia, sino que de manera creciente lo hacen desde costas de Bélgica, pese a estar mucho más lejos (95 kilómetros) y a que el viaje comporta muchos más riesgos.

Según esta fuente, uno de cada cinco barcos con inmigrantes zarpan del litoral belga.

El Reino Unido y Francia acaban de firmar un nuevo acuerdo para reforzar la vigilancia conjunta del Canal de la Mancha precisamente con propósitos de control migratorio. Según fuentes británicas, la cooperación bilateral ha impedido la salida de Francia de 141 embarcaciones en lo que va de año.

El Gobierno laborista de Keir Starmer ha adoptado una política muy restrictiva con la inmigración, personificada en su secretaria (ministra) del Interior Shabana Mahmood.

Sin embargo, la inmigración se ha convertido en uno de los principales temas de la batalla política, y los partidos de la derecha -muy particularmente el populista Reform UK de Nigel Farage- acusan al Gobierno precisamente de laxismo con la cuestión migratoria. EFE.

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