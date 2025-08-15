The Swiss voice in the world since 1935

Casi toda Francia de nuevo en alerta por la ola de calor

París, 15 ago (EFE).- Setenta del centenar de departamentos que componen Francia están este viernes en alerta naranja, el segundo nivel más alto, por las altas temperaturas, que volverán a superar los 40 grados en varios puntos del país.

Tras la leve tregua experimentada este jueves, día en el que las máximas disminuyeron algunos grados pese a mantenerse altas, la octava jornada de esta ola de calor en Francia dejará una nueva intensificación de las temperaturas.

Empezará por el sudoeste, de nuevo la región más afectada, y se irá progresivamente contagiando al centro y el oeste del país durante la jornada, de acuerdo a las previsiones de la agencia meteorológica nacional Météo-France, según las cuales solo el norte verá una disminución del calor.

Los termómetros se mantendrán altos no solo hoy, sino también durante el fin de semana, como consecuencia de la llegada de una nueva masa de aire cálido que también afectará a buena parte de Europa.

Para este sábado la previsión es de 66 departamentos franceses de nuevo en alerta naranja, aunque se notará una mejora significativa ya en la noche en la mitad norte del país.

Como consecuencia de las altas temperaturas, Météo-France recordó que el «peligro de incendios es muy elevado» en numerosos departamentos, en especial en los de Aude y Drôme (sur).

Se espera que esta ola de calor en Francia, consecuencia de masas de aire cálido que han llegado procedentes de la península Ibérica, dure al menos hasta el martes o el miércoles, fechas en las que se espera la llegada de tormentas que bajarán las temperaturas.

En las dos últimas jornadas ya se experimentaron algunos fenómenos tormentosos y la caída de un árbol anoche en Saboya (este) a consecuencia de una de ellas, que dejó fuertes vientos, provocó la muerte de un conductor de 24 años, según informó la cadena pública Franceinfo. EFE

ngp/alf

