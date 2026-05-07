CE dice que estudia acciones viables de apoyo a CPI tras pedir España vetar sanciones EEUU

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Bruselas, 7 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este jueves que estudia soluciones «concretas y viables» de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) tras la petición de España de bloquear el efecto de las sanciones estadounidenses contra sus jueces, fiscales y la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

«Hemos estudiado y evaluado soluciones concretas y viables para apoyar a la Corte y permitir que su personal continúe con su labor diaria. Además, mantenemos un contacto constante con los Estados miembros sobre esta cuestión», indicó durante la rueda de prensa diaria de la CE la portavoz comunitaria Siobhan McGarry.

La portavoz respondió así cuando fue preguntada por si la Comisión ha impulsado el estatuto de bloqueo para proteger a la CPI de las sanciones estadounidenses, sin dar más precisiones.

«La labor de la Corte Penal Internacional es de gran importancia. La Comisión es plenamente consciente de la necesidad de prestar un apoyo constante a la Corte, tanto en el ámbito financiero como en el diplomático. Y seguimos utilizando todos los medios a nuestro alcance para proteger sus operaciones», afirmó McGarry.

Por su parte, el portavoz comunitario de Exteriores Anouar El Anouni agregó que la UE respalda «a la Corte Penal Internacional y los principios establecidos en el Estatuto de Roma», y que respeta «la independencia e imparcialidad de la Corte, comprometidos como estamos con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el miércoles a la Comisión Europea que las sanciones estadounidenses contra Albanese y los jueces y fiscales de la CPI no tengan efecto en la Unión Europea.

Sánchez dirigió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que solicitó la activación inmediata del estatuto de bloqueo. Ello permitiría dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE, con el fin de proteger la independencia de la CPI y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el «genocidio» en Gaza. EFE

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