Centenares de miles de personas se manifiestan en toda Italia en apoyo a Gaza

afp_tickers

Centenares de miles de personas se manifestaron este viernes en Italia en una jornada de huelga nacional en apoyo a la flotilla humanitaria para Gaza y para denunciar la pasividad del gobierno de Giorgia Meloni frente al bloqueo del territorio palestino.

«Salimos hoy a las calles para expresar nuestro desacuerdo», dijo a AFP Giordano Fioramonti, un estudiante de 19 años que se manifestó en Roma junto a sus compañeros y profesores.

«Es un deber cívico mostrar lo enojados y descontentos que estamos con lo que está sucediendo en el mundo, con nuestro gobierno, para mostrar nuestro apoyo a la flotilla, especialmente a Palestina, a los habitantes de Gaza que están siendo asesinados, torturados y masacrados», añadió el joven.

Varios sindicatos convocaron la huelga después de que la Marina israelí interceptara las embarcaciones de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda a Gaza.

En la flotilla participaban decenas de italianos, entre ellos cuatro diputados y eurodiputados que fueron liberados este viernes.

Los manifestantes también pidieron una posición más contundente de la primera ministra, que ha evitado los reproches públicos a Israel por la gestión del conflicto de Gaza.

Según la CGIL, uno de los dos sindicatos que convocó la huelga, más de dos millones de personas salieron a la calle en el país, donde se llevaron a cabo un centenar de manifestaciones.

El líder de la CGIL, Maurizio Landini, destacó «la participación extraordinaria y sin precedentes de los jóvenes, que reclaman un futuro de paz».

La huelga provocó la cancelación o el retraso de trenes y el cierre de algunas escuelas.

Según la policía, al menos 80.000 personas se manifestaron en Roma. Los organizadores cifraron el número en 300.000.

