Charli XCX confía en coronar su ‘Brat’ en los premios Brit de la música

2 minutos

Londres, 1 mar (EFE).- Charli XCX, de la mano de su álbum ‘Brat’, aparece como la gran favorita para hacerse con los principales premios en la gala de los premios Brit de la música británica, que se entregan en la noche de este sábado en Londres.

La cantante y compositora británica encabeza las nominaciones en hasta cinco categorías, entre ellas la de mejor álbum, aunque contará con la dura competencia de una de las nuevas damas del pop, Dua Lipa.

Tras haberse hecho con tres Grammy en Estados Unidos este mismo mes, Charli XCX, de 32 años, aspira, además del galardón al mejor disco del año, a las categorías de artista del año, mejor artista pop, mejor artista dance, y canción del año por su éxito ‘Guess’.

Además, ya se hizo previamente esta semana con el reconocimiento a compositora del año, como había conseguido en la anterior edición la gran triunfadora de los Brit, Raye.

El fenómeno ‘Brat’ alcanzó incluso la campaña presidencial en Estados Unidos, con un vídeo en apoyo de la candidata demócrata, Kamala Harris, tras un recorrido triunfal que llevó al término a ser considerada como la palabra del año por el diccionario Collins, que la define como alguien «caracterizado por una actitud confiada, independiente y hedonista».

En la liza por álbum del año, Charli XCX se verá las caras con los últimos trabajos de Dua Lipa, ‘Radical Optimism’; el conjunto de jazz Ezra Collective, ‘Dance, No One’s Watching’; el grupo ‘indie’ The Last Dinner Party, con ‘Prelude to Ecstacy’; y la veterana banda de rock The Cure, ‘Songs of a Lost World’.

Se trata de la primera vez que The Cure, que también está nominado en la categoría del grupo del año, es nominado en los Brit desde hace más de tres décadas, tras ganar ese mismo galardón en 1991.

Además, los Beatles conocerán un inesperado renacimiento al estar en la lista de aspirantes al premio de canción del año gracias a ‘Now and Then’, que fue editada el año pasado tras ser rescatada y pulida con ayuda de la inteligencia artificial de una antigua maqueta.

Se trata de la primera nominación para los de Liverpool desde 1977, primera edición de estos premios, cuando ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ ganó el mejor disco del año.

La gala de esta noche, que se desarrollará en el O2 Arena de Londres, será presentada por el acto y cómico Jack Whitehall, que retoma esa misión después de cuatro años de ausencia y batirá un récord al hacerlo por quinta vez. EFE

er/amg