Chaves, de presidente a poderoso ministro de una Costa Rica sin reelección inmediata

4 minutos

Douglas Marín

San José, 6 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, un economista de derecha que cierra su mandato de cuatro años con altos niveles de popularidad, continuará en el próximo Gobierno como un poderoso ministro en las estratégicas carteras de la Presidencia y de Hacienda, en un país que no permite la reelección presidencial inmediata.

La presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá el poder el próximo viernes tras ganar las elecciones del 1 de febrero pasado en primera ronda, nombró a Chaves como su ministro de la Presidencia y de Hacienda, así como coordinador económico del Gabinete, algo inédito en la historia de este país centroamericano reconocido internacionalmente por su democracia y paz.

El ministro de la Presidencia es el encargado de conducir las relaciones con los demás poderes de la República, instituciones públicas y otros sectores de la sociedad, además de tener la responsabilidad de impulsar los proyectos de ley prioritarios del Gobierno.

Como ministro de Hacienda, Chaves ya ejerció por seis meses en 2020 en el Gobierno de Carlos Alvarado, puesto del que renunció por diferencias con el entonces mandatario. Después de allí lanzó su candidatura presidencial.

La oposición ha reaccionado con sorpresa por el nombramiento de Chaves, principalmente en el Ministerio de la Presidencia, pues durante su gestión presidencial mantuvo tensas relaciones con los partidos políticos opositores, con el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y hasta con el Tribunal Supremo de Elecciones que le denunció por interferir en la campaña electoral de 2026.

«Espero que pueda lograr lo que no logró como presidente: un diálogo respetuoso con la Asamblea Legislativa y resultados», afirmó en declaraciones a los medios la exprimera dama (2018-2022) y diputada para el periodo 2026-2030 del opositor Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Por su parte, la diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana Abril Gordienko se mostró sorprendida por las dos carteras «tan sensibles y estratégicas» que dirigirá Chaves, y afirmó que espera que las decisiones del Gobierno las tome Laura Fernández.

Las tensas relaciones de Chaves

A la oposición y al Poder Judicial el presidente Chaves criticó duramente y les acusó de querer darle «golpes de Estado» mediante dos procesos de desafuero que no prosperaron en el Congreso. Uno de estos procesos tenía que ver con un presunto uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otro con una supuesta beligerancia política (interferir en la campaña electoral).

Chaves, quien antes de 2020 vivió fuera de Costa Rica por 36 años trabajando para el Banco Mundial, lideró en 2025 una marcha de sus seguidores en la que exigió la renuncia del fiscal general Carlo Díaz, a quien lanzó calificativos como «matón».

Díaz presentó dos acusaciones contra Chaves por el caso del BCIE y otro por supuestas estructuras paralelas de financiamiento de campaña.

Chaves mantendrá la condición de inmunidad como ministro a partir del viernes y al contar el oficialismo con mayoría de diputados en el Congreso (31 de 57 legisladores), es poco viable que prospere algún pedido de desafuero.

Este miércoles Chaves brindó su última conferencia de prensa semanal, que consiste en un espacio de unas dos horas transmitido por el estatal Canal 13 y medios digitales del Gobierno, en el cual presenta «noticias positivas», emite un discurso, responde algunas preguntas de la prensa, y presenta secciones de crítica al Poder Judicial y la publicaciones de prensa.

«Aquí me quedo y no voy a aflojar», expresó Chaves para luego unirse a una especie de fiesta de despedida que incluyó un mariachi que cantó, entre otros temas, ‘El rey’.

En Costa Rica la reelección presidencial solo es permitida en periodos no consecutivos, pero hace algunas semanas el diputado Leslie Bojorjes, afín a Chaves, presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que pretende avalar la reelección inmediata o consecutiva por un único periodo. EFE

dmm/fa/mt/rrt