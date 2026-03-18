Chile crece un 2,5 % en 2025 con gran desempeño de la inversión

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Santiago de Chile, 18 mar (EFE).- El producto interior bruto (PIB) chileno se expandió un 2,5 % en 2025, impulsado principalmente tanto por la inversión como por el consumo, informó este miércoles el Banco Central en su informe de cuentas.

«Desde la perspectiva del origen, gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas. Las principales contribuciones al crecimiento del PIB se registraron en el comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales», detalló el organismo.

De forma preliminar, el Banco Central había previsto una expansión de 2,4 % para 2025, según su Informe de Política Monetaría (IPoM) de diciembre pasado.

La inversión, precisó el ente emisor, aumentó un 8,9 %, reflejando principalmente la formación bruta de capital fijo, que incrementó un 7 % -su mejor desempeño desde 2021-.

El resultado se explica por «mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y de transporte –camiones y buses– y, en menor medida, el componente de construcción y otras obras también aportó al resultado, en particular el asociado a obras de ingeniería».

Las exportaciones, por su parte, presentaron un crecimiento del 4,6 %, impulsadas por los envíos de frutas -cerezas y frutos secos-, oro y alimentos, en línea con el alza del gasto en turismo.

Las importaciones aumentaron 10,5 %, de la mano de mayores internaciones de maquinaria y equipos, en particular de aparatos eléctricos y electrónicos y de vehículos de transporte. Asimismo, las importaciones de servicios aumentaron.

La minería, principal actividad económica del país suramericano, y las áreas de suministro eléctrico, hídrico, de gas y gestión de desechos, presentaron caídas.

En términos desestacionalizados, el PIB anotó una aceleración en el último trimestre del año situándose en 1,6 %, la que fue incidida, principalmente, por el comercio.

El ente emisor revisó además las cifras correspondientes a los años 2023 y 2024, actualizando de un 0,5% a 0,7 % en 2023 y de 2,6 % a 2,8% en 2024.

La inflación, por su parte, cerró en el 3,5 % el año pasado, su nivel más bajo en cinco años,

El organismo mejoró en diciembre pasado su proyección de crecimiento de la economía chilena para este año hasta el rango 2 % – 3 % y estimó que la inflación convergerá a la meta del 3 % durante los primeros meses del año. EFE

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