Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba en pleno bloqueo petrolero de EE.UU.

3 minutos

Santiago de Chile, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Chile informó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que le suministren petróleo.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería: a través de un fondo especial”, dijo en rueda de prensa el canciller, Alberto van Klaveren.

El ministro, que calificó la situación en la isla caribeña de «drama humanitario», indicó que en las próximas horas se detallará el monto final de la ayuda, que saldrá del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y se canalizará a través de organismos multilaterales y distintos programadas de Naciones Unidas.

Ese fondo especial, añadió Van Klaveren, “también ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves como las que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años, la situación en Gaza y también las consecuencias del paso de huracanes por el Caribe”.

«Cuba ya recibió una pequeña ayuda humanitaria tras el paso del último huracán el año pasado», apuntó el canciller.

El incremento de la presión de Washington, con el bloqueo petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero para imponer aranceles a quienes suministren combustible a Cuba, ha agravado la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récord.

La falta de combustible ha provocado que las aerolíneas de Canadá y Rusia, los dos principales emisores de turistas a Cuba, suspendan temporalmente los vuelos a La Habana tras evacuar a sus nacionales varados.

El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas.

La decisión de Chile tiene lugar horas después de que distintos dirigentes del Partido Comunista Chileno (PC) -formación política que integra la coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric- urgieran a mandar ayuda a Cuba.

Desde que Boric llegó a la Presidencia en marzo de 2022 con una amplia coalición que incluye a su partido (el Frente Amplio), los comunistas y la centroizquierda tradicional, Cuba ha sido un tema espinoso para el Gobierno.

Pese a defender el castrismo en sus tiempos de dirigente universitario y diputado, Boric ha cambiado su postura desde que está en el poder, denunciando al mismo tiempo tanto el bloqueo económico de Estados Unidos como la «dictadura» que sufre Cuba, una posición que incomoda al PC.

“Más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso, México está también fletando ayuda y también Brasil», afirmó el canciller. EFE

mmm/lss