Chile urgida ante Egipto y Nueva Zelanda frente el líder Japón van por el avance a octavos

María José Rey

Santiago de Chile, 2 oct (EFE).- El anfitrión del Mundial sub-20, Chile, afronta urgido de sumar puntos para avanzar a octavos de final la última fecha del Grupo A del torneo este viernes ante Egipto, tras quedar igualado a tres puntos con Nueva Zelanda, que se juega sus opciones ante Japón, líder con seis unidades.

La Rojita llega disminuida al duelo que disputará en el Estadio Nacional de Santiago, pues la derrota de la segunda jornada ante los japoneses no sólo le restó empuje, sino que le dejó un saldo de dos lesionados: el defensa Matías Pérez y el atacante Emiliano Ramos.

Los Junior All Whites, en tanto, tienen que cambiar de estadio y jugar en el Elías Figueroa de Valparaíso, porque el encuentro ante los japoneses debe disputarse simultáneamente, a las 20.00 horas locales (23.00 GMT) para definir el grupo.

Los nipones, con una diferencia de gol de +4, están virtualmente clasificados en caso de un escenario de triple empate con seis enteros, mientras que los chilenos tienen -1 y los neozelandeses 0, lo cual definiría quién queda tercero en la lucha por estar entre los cuatro mejores de los seis grupos.

Chile, en deuda con los goles

La selección local tiene ante los egipcios un compromiso clave y también lo es para su delantero Juan Francisco Rossel de Universidad Católica, que está en deuda con el gol, al no haber marcado en los anteriores duelos frente a Nueva Zelanda y Japón.

“Tengo que sacarme esto con tranquilidad, es parte del fútbol, estoy seguro que con Egipto voy a arreglar”, aseguró el atacante tras la derrota por 2-0 con Japón que dejó comprometida su clasificación.

Chile tiene en su mano la opción de avanzar a la siguiente fase del certamen, pero necesita ganar ante los Faraones para no depender de los resultados de otros grupos para optar como mejor tercero.

El atacante se mostró convencido de que lograrán su objetivo, pero no será un partido fácil porque Egipto, a pesar de perder sus dos partidos previos, mostró su valor especialmente ante los neozelandeses.

El técnico, Nicolás Córdova, tendrá que hacer ajustes en su equipo titular ante las bajas de Pérez y Ramos, que eran piezas fijas de su esquema, y necesitará de la contribución del volante del Independiente argentino Lautaro Millán, que marcó en el debut ante los oceánicos.

El atacante del O’Higgins Rodrigo Godoy dejó buenas impresiones entrando desde el banco tras la lesión de Ramos, y Agustín Arce del Deportes Limache también ha sido vital en la generación de juego, pero a La Rojita le falta convertir para capitalizarlo.

Egipto, sin nada que perder, se sentirá libre de volcar su poder ofensivo con el capitán Ahmed Kabaka del Zed FC, el joven del Al Ahly egipcio Mohamed Abdallah y su estrella, Omar Khedr, reserva del Aston Villa inglés, que dio pinceladas de buen fútbol en su ingreso del segundo tiempo ante Nueva Zelanda.

Los ‘Kiwis’, a mantener la racha

Nueva Zelanda ha avanzado a los octavos de final en las últimas cuatro ediciones del torneo, registro que puede ser un aliciente o una presión para un equipo que no ha sido consistente.

Deberán subir el nivel de juego mostrado ante los Faraones a pesar de haberles ganado 2-1, para tener opciones frente a los japoneses que han tenido dos sólidos partidos en los que no han encajado goles.

El delantero Keegan Kelly, del Denver Pioneers de Estados Unidos, no ha podido marcar, pero apoyados en una gestión colectiva y su velocidad los neozelandeses son capaces de convertir en momentos precisos como hicieron ante Egipto.

Los Junior All Whites tendrán que cuidarse de los errores en el área que los habilidosos atacantes japoneses saben generar como Shunsuke Saito, del Mito HollyHock.

Así consiguieron penaltis convertidos por el capitán Rion Ichihara del Ōmiya Ardija, que han abierto el marcador y guiado sus triunfos, pero esta vez tendrán al talentoso portero Henry Gray, del Ipswich Town inglés, para intentar detenerlos. EFE

