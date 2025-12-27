China apoya la unidad nacional de Somalia tras reconocer Israel a Somalilandia como Estado

3 minutos

Nairobi, 27 dic (EFE).- La Embajada de China en Somalia expresó este sábado su apoyo a la «unidad nacional» de Somalia, tras reconocer Israel como Estado independiente a la región separatista somalí de Somalilandia.

En un comunicado emitido esta madrugada en la red social X, la legación infirmó de que el embajador chino, Wang Yu, mantuvo una «conversación telefónica urgente» con el ministro somalí de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Abdisalam Ali.

En ese diálogo, Wang subrayó «el firme apoyo de China a la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial de Somalia».

«Ambos expresaron su firme oposición conjunta al secesionismo que socava los intereses fundamentales de ambos países», agregó la nota oficial.

El pasado julio, la Embajada de China en Somalia acusó a las autoridades de Somalilandia de haber «violado flagrantemente el principio de una sola China» por firmar un acuerdo de cooperación marítima con Taiwán, isla que Pekín considera como una «parte inalienable» de su territorio.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una nota.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu en el texto.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que «este es un momento histórico» que marca el inicio de una «alianza estratégica», y remarcó la disposición de esa región a «adherirse a los Acuerdos de Abraham».

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

pa/vh