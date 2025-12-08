China avanza política fiscal «más proactiva» y postura monetaria «flexible» en 2026

4 minutos

Shanghái (China), 8 dic (EFE).- El Politburó del Partido Comunista de China (PCCh), el segundo escalafón de mando de la formación, avanzó hoy que seguirá apostando por una política fiscal «más proactiva» y una postura monetaria «moderadamente flexible» en 2026.

Según informó la agencia oficial de noticias Xinhua, el organismo, formado por 24 miembros, celebró este lunes una reunión presidida por el secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, en la que se destacó que, pese a las «dificultades», 2025 se cerrará con el cumplimiento de las «principales metas» económicas y sociales.

Este año marca también el final del decimocuarto plan quinquenal del país, el cual el PCCh también considera exitoso: «Hemos respondido a diversas perturbaciones y desafíos, y tanto el ‘poder duro’ de China en áreas como economía, ciencia y tecnología y defensa nacional como el ‘poder blando’ en cultura, instituciones o diplomacia han mejorado significativamente».

Ante este trasfondo, para «garantizar el éxito del trabajo económico» en el año venidero, el organismo apuesta por «coordinar mejor las iniciativas económicas a nivel nacional y los conflictos económicos y comerciales internacionales», en referencia velada a la guerra arancelaria con Estados Unidos, sumida ahora en una relativa calma tras una tregua de un año firmada a finales de octubre.

Para ello, más allá de esas redobladas apuestas en materia de política fiscal y monetaria, el Partido pide «aumentar los ajustes anticíclicos», «mejorar la eficacia de las políticas macro», «acelerar el fomento de nuevos motores de crecimiento» o buscar un «desarrollo basado en la innovación».

Asimismo, el Politburó reitera la necesidad de situar a la demanda nacional -lastrada por la desconfianza de los consumidores desde principios de esta década- como «principal motor» de crecimiento, con el objetivo de «construir un mercado fuerte» en el país, el cual debe, además, «seguir abriéndose al resto del mundo».

Progreso y estabilidad

Las autoridades tratarán de «coordinar mejor el desarrollo y la seguridad» y «prevenir y resolver riesgos en áreas clave», fijándose como objetivo la estabilización del empleo y de las expectativas de empresas y mercados.

Las metas económicas para 2026, año en el que comienza un nuevo plan quinquenal que fijará la autosuficiencia tecnológica como prioridad, deberán basarse en el principio, reiterado hoy en el documento, de «buscar el progreso al tiempo que se mantiene la estabilidad».

Ante una coyuntura de incertidumbre por la amenaza de la deflación o una prolongada crisis inmobiliaria que parece haberse recrudecido en estas últimas semanas, Pekín priorizará también la «armonía social», algo para lo que el Politburó hace mención específica a «mostrar preocupación por la producción y las vidas de las personas en situaciones de dificultad».

También se menciona la necesidad de «resolver los problemas de pagos atrasados a las empresas y de salarios a los trabajadores migrantes»; en el caso de China, esto último alude generalmente a ciudadanos del país provenientes de provincias pobres, no del extranjero.

Se espera que, también en este último mes del año, se celebre la Conferencia Central de Trabajo Económico, un importante cónclave anual en el que las autoridades del país debaten sobre los objetivos económicos oficiales de cara al siguiente ejercicio.

No obstante, esas metas concretas sobre crecimiento, déficit, inflación o desempleo no se divulgarán hasta la celebración de la cumbre anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que suele tener lugar a inicios de marzo. EFE

