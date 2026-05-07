China condena a muerte en suspenso a dos exministros de Defensa por corrupción

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Una corte marcial china condenó este jueves a la pena de muerte en suspenso por corrupción a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, en el cargo entre 2018 y 2023, informó un medio estatal.

Son las penas más duras impuestas a mandos militares en la campaña anticorrupción lanzada por el presidente chino Xi Jinping tras su llegada al poder a finales de 2012.

Al término de dos años de suspensión, las penas de Wei Fenghe (72 años) y Li Shangfu (68 años) serán conmutadas «a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena ni de libertad condicional», indicó la agencia Xinhua.

Ambos formaron parte de la Comisión Militar Central, el órgano que controla el ejército chino, y solían acudir a los platós de televisión.

La corte ha declarado culpable a Wei Fenghe de haber aceptado sobornos y a Li Shangfu, de corrupción activa y pasiva, según Xinhua.

La agencia no precisa el monto de las malversaciones.

Los dos ex altos cargos también fueron condenados a la privación de sus derechos civiles y a la confiscación de todos sus bienes, añadió Xinhua.

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