The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

China cuenta con más de 5.300 empresas de IA, el 15 % del total mundial, según un estudio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 1 oct (EFE).- El número de empresas chinas dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) superó las 5.300 en septiembre, lo que representa el 15 % del total mundial, según datos de la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT) difundidos este miércoles por la agencia Xinhua.

Además, y de acuerdo a la misma fuente, el valor de la industria de IA del gigante asiático experimentó un salto interanual del 24 % en 2024, hasta representar más de 900.000 millones de yuanes (unos 126.414 millones de dólares, 107.560 millones de euros).

Por sectores, los ingresos de las compañías especializadas en el desarrollo de infraestructura básica, arquitectura de modelos y aplicaciones industriales aumentaron un 54 %, un 18 % y un 13 % interanual, respectivamente, el año pasado.

La CAICT apuntó que el «hardware inteligente» integrado por teléfonos, ordenadores y automóviles impulsados por IA «está experimentando un rápido crecimiento» en China.

Según datos presentados en julio pasado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), China ha lanzado más de 1.500 modelos de inteligencia artificial a gran escala hasta la fecha, la mayor cifra a nivel mundial, lo que consolida su posición como potencia en el sector.

Esta expansión se enmarca en la pugna global por el liderazgo tecnológico, que ha llevado al gigante asiático a proponer un plan de acción para la gobernanza internacional de la IA basado en la cooperación y la apertura, frente a la estrategia de Estados Unidos, centrada en reducir regulaciones y defender su propio modelo de valores tecnológicos. EFE

pek-jacb/crf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR