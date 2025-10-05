China declara alerta máxima por el tifón Matmo y evacúa a más de 150.000 personas

2 minutos

Pekín, 5 oct (EFE).- Las autoridades chinas informaron este domingo de la evacuación de más de 150.000 personas en la provincia suroriental de Cantón ante la inminente llegada del tifón Matmo, que alcanzó la categoría de fuerte tifón y se prevé que toque tierra en el mediodía local entre esa región y la vecina isla de Hainan, con vientos de hasta 45 metros por segundo.

Según la cadena estatal CCTV, hasta las 20:00 horas del sábado (12:00 GMT) habían sido evacuadas 151.352 personas, 9.916 desde zonas marítimas y 141.436 en tierra firme.

El Centro Meteorológico Nacional mantiene desde las 6:00 hora local del domingo (22:00 GMT del sábado) la alerta roja, la más grave de su sistema de cuatro niveles, al estimar que Matmo, el vigésimo primer tifón de la temporada en el Pacífico, continúa intensificándose mientras se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora.

El fenómeno se encontraba a primeras horas del domingo a unos 200 kilómetros al sureste del condado de Xuwen (Cantón). Las previsiones apuntan a que impactará hacia el mediodía en la franja costera comprendida entre Wuchuan (Cantón) y Wenchang (Hainan) antes de debilitarse gradualmente.

El Gobierno provincial de Cantón activó a las 8:00 la respuesta de emergencia de nivel 1, el grado más alto del protocolo por vientos, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos mantiene el nivel 3 nacional por riesgo de inundaciones en las provincias de Cantón, Guangxi, Hainan y Yunnan.

Las autoridades advirtieron de que los ríos de esas regiones, entre ellos los de la cuenca del río Perla, podrían registrar crecidas significativas y desbordamientos en cauces medianos y pequeños. En Hainan, los embalses liberaron más de 800 millones de metros cúbicos de agua para anticiparse a las lluvias extremas previstas.

Entre las medidas preventivas, el aeropuerto internacional de Zhanjiang canceló todos los vuelos del día, mientras que en Hainan se mantienen suspendidos los servicios ferroviarios y los transbordadores en el estrecho de Qiongzhou.

El observatorio de Cantón informó de lluvias torrenciales en localidades como Zhuhai, Taishan y Enping. Se prevén acumulados de hasta 320 milímetros en zonas del suroeste de Cantón, el norte de Hainan y el sur de Guangxi entre hoy y el lunes.

Matmo llega apenas dos semanas después del supertifón Ragasa, que causó graves daños en el sur de China y en Taiwán, y coincide con el período vacacional por el Día Nacional de China, que concluye el 8 de octubre. EFE

aa/rrt

(vídeo)