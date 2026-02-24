China deplora que se le achaquen «culpas» sobre su papel en la guerra de Ucrania

Pekín, 24 feb (EFE).- China afirmó este martes, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, que «nunca ha avivado las llamas ni buscado lucrarse con la situación» y rechazó lo que calificó como intentos de trasladar culpas sobre su papel en el conflicto.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning sostuvo hoy que la posición de Pekín es «objetiva e imparcial» y defendió que el país asiático ha promovido de forma constante las conversaciones de paz desde el estallido de la guerra.

«Tampoco aceptamos que se nos traslade la culpa», señaló la vocera al ser preguntada sobre si el conflicto ha favorecido indirectamente los intereses chinos.

Mao reiteró que las conversaciones son la única salida posible y aseguró que «recientemente, la crisis de Ucrania finalmente ha abierto la puerta al diálogo», por lo que todas las partes deberían «aprovechar la oportunidad» para alcanzar «un acuerdo de paz integral, duradero y vinculante».

Además, afirmó que su país está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para seguir desempeñando «un papel constructivo» en favor de una solución política y de una paz duradera y estable en Europa.

Desde el inicio de la guerra, China ha abogado por una salida política al conflicto y ha pedido respeto a la integridad territorial de todos los países, junto con la consideración de las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes.

Países occidentales han acusado a Pekín de respaldar a Moscú, algo que el Gobierno chino ha negado reiteradamente. EFE

