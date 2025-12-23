China nombra a nuevos mandos militares responsables de las operaciones en Pekín y Taiwán

Pekín, 23 dic (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, nombró a los nuevos comandantes de los teatros de operaciones Central y Oriental del Ejército, responsables, respectivamente, de la seguridad de Pekín y del frente de Taiwán, en el marco de la última oleada de purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas.

En una ceremonia celebrada este lunes en la capital china, Xi -quien también preside la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército- promovió a dos oficiales al rango de general, el más alto del escalafón castrense del país, informó la agencia oficial Xinhua.

Los ascendidos fueron Han Shengyan, actual jefe del Comando del Teatro Central de Operaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL), y Yang Zhibin, responsable del Comando del Teatro Oriental del EPL.

En el acto estuvieron presentes, además de Xi y de los dos recién ascendidos, los vicepresidentes de la CMC, Zhang Youxia y Zhang Shengmin, así como el general Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, precisó Xinhua.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, Han se desempeñaba hasta ahora como comandante de la Fuerza Aérea en el Teatro Central de Operaciones, encargado de velar por la seguridad de Pekín y de varias provincias aledañas, y sustituirá a Wang Qiang, cuyo paradero se desconoce.

En el caso de Yang, también procedente de la Fuerza Aérea, había ejercido previamente como subcomandante del Teatro Oriental y reemplazará a Lin Xiangyang, uno de los nueve generales expulsados del Ejército y del Partido Comunista chino (PCCh) el pasado 17 de octubre.

Los expertos consideran el Teatro Oriental de Operaciones como uno de los más estratégicos del Ejército chino, al ser el responsable de una eventual contingencia en torno a Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como «parte inalienable» de su territorio.

Estos nombramientos se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre la cúpula de las Fuerzas Armadas chinas, marcado por las recientes purgas de He Weidong, ex vicepresidente de la CMC, y de Miao Hua, exdirector del Departamento de Trabajo Político de la comisión, ambos investigados por presunta corrupción.

Las investigaciones han golpeado en los últimos tiempos a distintos sectores del estamento castrense, incluidos los vinculados a la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear chino.

Según expertos en asuntos militares, estas purgas podrían afectar a la consolidación de los objetivos estratégicos del EPL, entre ellos convertirse en una fuerza de «clase mundial» para 2049 y reforzar su preparación para una eventual operación militar sobre Taiwán. EFE

