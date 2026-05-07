China rechaza los recientes ataques iraníes que «incrementan la tensión» en el Golfo

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Pekín, 7 may (EFE).- El Gobierno chino expresó este jueves su preocupación por los recientes ataques de Irán a Emiratos Árabes Unidos y aseguró que se opone a cualquier acción que incremente la tensión en la región del Golfo.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian reafirmó la necesidad de alcanzar un alto el fuego total en la región, preguntado por los recientes ataques iraníes que han afectado a Emiratos Árabes Unidos, así como a petroleros que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

«China siempre ha sostenido que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo y de Oriente Medio deben ser plenamente respetadas», aseveró Lin.

Emiratos Árabes Unidos denunció este lunes un ataque «terrorista iraní» contra un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) con dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar heridos.

Igualmente, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a principios de semana a Irán de emprender un ataque contra un buque operado por la naviera surcoreana HMM.

Teherán negó este jueves cualquier implicación y la propia compañía contradijo la versión del mandatario republicano.

China ha condenado reiteradamente los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE

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