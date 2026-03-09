Chipre destaca «solidaridad europea» tras recibir apoyo militar de varios países de la UE

Nicosia, 9 mar (EFE). El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, destacó este lunes la importancia de la «solidaridad europea» como respuesta a los recientes ataques con drones iraníes contra la isla mediterránea.

En una rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el mandatario chipriota destacó que la ayuda militar de varios socios europeos «demuestra con determinación lo que significa en la práctica la solidaridad europea».

«Con su decisiva ayuda, contribuyen de manera determinante a la estabilidad y seguridad del Mediterráneo oriental, enviando un mensaje contundente sobre las capacidades de Europa y el camino que debe seguir», dijo Jristodulidis.

El mandatario agradeció el despliegue de cazas F-16 griegos, la fragata francesa ‘Lafayette’ y el sistema antiaéreo ‘Mistral’, subrayando que «la seguridad de Chipre significa la seguridad de Europa; significa responsabilidad colectiva».

Italia y España también han anunciado el envío de buques militares a Chipre para apoyar la seguridad de la isla, un país neutral que pertenece a la UE pero no a la OTAN.

«Europa se mantiene unida, decidida a garantizar la seguridad de sus países miembro y a trabajar por la estabilidad y la paz en el Mediterráneo Oriental», dijo el presidente chipriota, cuyo país preside este semestre la Unión Europea (UE).

Por otra parte, Jristodulidis fue categórico al descartar una vez más cualquier implicación militar de su país en los conflictos de Oriente Medio.

«No nos involucramos en operaciones militares. Permanecemos comprometidos con el papel humanitario, siempre como parte de la solución y nunca como parte del problema», aseveró.

Asimismo, recordó que Chipre lleva medio siglo pagando «el alto precio de la ocupación» tras la invasión turca del tercio norte de la isla en 1974. Por eso, toda acción del Gobierno chipriota tiene como objetivo «garantizar condiciones de paz, seguridad, prosperidad y estabilidad en la región», añadió. EFE

