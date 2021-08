“Es como si no hubiéramos hecho nada por el clima”

Nel luglio 2021, la città di Bad Neuenahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato, è stata colpita da un'alluvione che ha fatto più di 100 morti in tutta la Germania. Keystone / Thomas Frey

En el calentamiento climático está el origen del calor y las lluvias excepcionales que han azotado diversas regiones del planeta este verano, afirma la investigadora suiza Sonia Seneviratne, coautora del nuevo informe climático de la ONU. Entrevista.

Este contenido fue publicado el 09 agosto 2021 - 11:00

Luigi Jorio

Periodista del Tesino residente en Berna; me ocupo de temas científicos y de sociedad con reportajes, artículos, entrevistas y análisis. Me interesan las cuestiones climáticas, energéticas y medioambientales, así como todo lo relacionado con la migración, la ayuda al desarrollo y los derechos humanos en general. Más artículos de este autor / esta autora | Redacción en italiano

Casi 50° C en Canadá, inundaciones sin precedentes en Alemania, una histórica ola de calor en el este del Mediterráneo y lluvias récord en Suiza; dicho cínicamente, no podría haber sido un mejor momento para publicar el nuevo informe sobre el clima.

Mostrar más Mostrar más Sonia Seneviratne, una investigadora brillante que no es consciente de serlo Este contenido fue publicado el 09 ago. 2021 La investigadora suiza Sonia Seneviratne está considerada la especialista en clima más influyente del mundo.

Siete años después del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que atribuyó al ser humano la responsabilidad del aumento de temperatura, el nuevo documento de las expertas y expertos de Naciones Unidas publicado este lunes llega a otra sombría conclusión. Y es que hechos excepcionales, como los que causaron daños y muertes en varias regiones del mundo este verano, no hubieran sido posibles sin las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos todos.

"Lo que sucedió este verano me impactó. Pero no me sorprende: está sucediendo lo que predijeron los modelos climáticos", dice la investigadora suiza Sonia Seneviratne, climatóloga de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) y coautora del informe del IPCC.

SWI swissinfo.ch: ¿Cuáles son las principales conclusiones del nuevo informe sobre el clima?

Sonia Seneviratne: Es un informe importante porque presenta el estado actual del conocimiento científico sobre el cambio climático. La evidencia del origen antrópico del calentamiento es aún más clara. Todas las regiones del mundo se ven afectadas.

Mostrar más Mostrar más Sacar el máximo provecho de la agricultura inteligente La agricultura enfrenta desafíos inmensos. Utilizada de una forma sostenible, la innovación tecnológica se perfila como una solución.

El informe confirma que medio grado de calentamiento adicional da como resultado grandes diferencias en el impacto en la realidad. Desafortunadamente, el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados está cada vez más fuera de alcance. Debemos actuar de inmediato, si queremos tener la posibilidad de superar este umbral solo ligeramente.

Un resumen de más de 14 000 estudios científicos La primera parte del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), publicado el 9 de agosto de 2021, presenta los conocimientos más actuales sobre la evolución del sistema climático y sobre posibles desarrollos en el futuro. Más de 200 expertos y expertos de más de 65 países participaron y analizaron alrededor de 14 000 publicaciones científicas. La segunda parte del informe, que evalúa el impacto del cambio climático y sugiere posibles medidas de adaptación, se publicará en febrero de 2022. La tercera parte (reducción de gases de efecto invernadero) seguirá en marzo, mientras que el informe resumido se publicará en septiembre. Desde su creación en 1988, el IPCC ha publicado cinco informes de evaluación científica y numerosos informes especiales, incluido uno sobre las consecuencias del calentamiento global de 1,5 ° C. Sobre la base de estos documentos se desarrollan las políticas climáticas nacionales e internacionales. End of insertion

¿Cuáles son los elementos nuevos en comparación con el último informe de 2014?

El calentamiento de la era preindustrial es ligeramente superior al estimado anteriormente. Alcanzamos alrededor de 1,1 grados en el período 2011-2020. Esto se debe a los avances metodológicos, con sistemas de cálculo cada vez más precisos, pero también a que ha habido un calentamiento muy marcado desde el último informe. Los últimos años han sido de los más calurosos de la historia.

Una novedad importante del informe es el hallazgo de que recientemente hemos tenido eventos extremos que muy probablemente no hubieran ocurrido sin la influencia humana en el clima.

El informe se publica en un momento en que varios países se enfrentan a inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos a menudo sin precedentes. ¿Qué nos dicen estos eventos sobre el cambio climático?

Están confirmando todas las predicciones científicas. Sabíamos que hacia 2020 comenzaríamos a presenciar situaciones anómalas o sin precedentes. El aspecto desalentador es que lo que está sucediendo se corresponde con lo que habíamos previsto en el escenario business-as-usual, es decir, sin nuevas políticas de reducción de emisiones. Es como si no hubiéramos hecho nada por el clima. En ese momento pensamos que este escenario no se haría realidad porque reduciríamos nuestras emisiones. Pero nos equivocamos.

¿Se convertirán estos eventos violentos e impredecibles en la nueva normalidad para nuestros hijos y nietos?

No hablaría de una nueva "normalidad" porque la situación empeorará aún más debido al aumento adicional del calentamiento climático. Debemos darnos cuenta de que mientras el calentamiento continúe intensificándose, estos eventos seguirán intensificándose. Si no reducimos las emisiones, lo que viviremos en diez años será mucho más grave que lo que vivimos hoy.

Contenido externo

Un estudio de su instituto concluye que las olas de calor excepcionales, con temperaturas hasta 5 ° C más altas que los registros anteriores, como vimos recientemente en Lytton, Canadá, serán hasta siete veces más frecuentes durante los próximos 30 años. ¿Hasta qué punto se pueden predecir estos eventos tan intensos?

Conocemos mejor los procesos que inducen algunos de estos eventos y, por lo tanto, podemos mejorar las predicciones. Por ejemplo, sabemos que las olas de calor muy intensas están asociadas a la aridez del suelo, un proceso que dura varias semanas y que actualmente está mal integrado en la previsión meteorológica.

Una mayor precisión nos permitirá anticiparnos mejor a tales eventos. Pero no estoy seguro de que nos permita evitar desastres. El calentamiento es tan rápido que las medidas de adaptación luchan por mantenerse al día. Se necesitan años para adaptar las infraestructuras e intervenir para que las viviendas sean más resistentes al calor o las lluvias extremas. Un marco de tiempo que no tenemos.

Debemos rendirnos a la idea de que no seremos capaces de hacer frente a todos los eventos que estamos presenciando ahora: habrá consecuencias negativas incluso si intervenimos con medidas de adaptación. La única forma de evitar un gran aumento de los daños asociados con el calentamiento global de forma duradera no es la adaptación, sino la detención de las emisiones.

Como coordinadora del capítulo de eventos extremos del informe, revisó cientos de estudios. ¿Qué le impresionó más durante su análisis?

Dos cosas: la primera es que estamos comenzando a presenciar eventos que, como se mencionó, no hubieran ocurrido sin el calentamiento global. No solo aumenta la frecuencia de las olas de calor y las fuertes lluvias, sino que también somos testigos de eventos nunca vistos.

En segundo lugar, observamos la presencia de múltiples eventos en la misma región o de eventos combinados en diferentes regiones. También lo vimos en Suiza en 2018: hubo una importante ola de calor que al mismo tiempo también afectó a muchos otros países de Europa, Asia y América del Norte. También este verano hemos tenido varios eventos climáticos extremos casi simultáneamente en varias regiones del planeta. Esta multitud de eventos al mismo tiempo y en ocasiones en el mismo lugar dificulta la adaptación.

El informe se publica menos de cien días antes de la Conferencia Internacional sobre el Clima de Glasgow (COP26), que muchos observadores consideran decisiva. ¿Como ve el futuro?

La COP26 es la última oportunidad para cambiar permanentemente el rumbo de las cosas y poder reducir el calentamiento global de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París. El acuerdo se remonta a 2015 y es espantoso que no haya habido avances desde entonces. Ahora, por primera vez, tenemos una configuración política favorable a nivel mundial. Cuanto más logremos limitar el calentamiento, más podremos detener el daño.

Mostrar más Mostrar más Los glaciares suizos se derriten Los glaciares alpinos podrían desaparecer de aquí a finales del siglo. Las consecuencias se sentirán en toda Europa.

Traducido del italiano por Marcela Águila Rubín