Champagne supernova: Los suizos Didier Queloz (en la imagen) y su colega Michel Mayor, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2019. (Keystone)

No todos los días hay astrónomos y planetas lejanos en todas las primeras planas de los medios suizos. Pero no todos los días Suiza gana el Premio Nobel. Sin embargo, Suiza tiene uno de los índices más altos de Nobel per cápita en el mundo. ¿Por qué?

“Nuestras estrellas Nobel”, “Ginebra tiene la cabeza en las estrellas”, “La Suiza francófona, caldo de cultivo para el Nobel”, señalaron algunos periódicos suizos en su edición de este jueves, el día después de que Michel Mayor y Didier Queloz, de la Universidad de Ginebra, compartieran el Premio Nobel de Física 2019 por “el descubrimiento de un exoplaneta en la órbita de una estrella de tipo solar”.

Desde que Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, hizo rodar la bola del Nobel suizo en 1901, cuando ganó el Premio de la Paz, un total de 30 galardonesEnlace externo han ido a parar a este país. Esto sitúa a Suiza a la cabeza de la lista de los galardonados con el Premio Nobel per cápita. Enlace externo

Las fases calientes incluyen 1945-1957 (nueve premios) y 1986-1996 (cinco premios). Los premios de fisiología o medicina han sido otorgados a un suizo nueve veces, seguido por los de química y física (ocho cada uno), de la paz (tres) y de literatura (dos).

Estas estadísticas no incluyen el Premio Nobel de Ciencias Económicas ni a las numerosas organizaciones con sede en GinebraEnlace externo, como el IPCCEnlace externo o ACNUREnlace externo, que han ganado el Premio Nobel de la Paz.

¿Ganadores suizos?

Pero, ¿qué es exactamente un “ganador suizo del Premio Nobel” ¿Alguien que vive y trabaja en Suiza o que simplemente nació aquí? ¿Se trata de una cuestión de ciudadanía suiza?

¿Qué pasa con los ganadores que tienen pasaporte suizo pero que nunca han pisado Suiza? Y también están los cerebros que se establecieron en Suiza no de forma totalmente voluntaria -a menudo en tiempos de guerra- y obtuvieron la ciudadanía suiza (o tal vez no).

Por ejemplo, Paul Dirac, que compartió el Premio Nobel de Física de 1933 con Erwin Schrödinger. Nacido y criado en Gran Bretaña, el padre de Dirac era un inmigrante del cantón del Valais.

También está el colega austriaco de Dirac, Wolfgang Pauli, que no se hizo ciudadano de Zollikon en el cantón de Zúrich hasta que ganó el Premio Nobel de Física en 1945. Pauli está incluido en la lista de 30 laureados del Neue Zürcher Zeitung y Dirac no.

Además, ese galardón ha sido otorgado a muchos científicos extranjeros que estudiaron en Suiza o que enseñaron en universidades de Zúrich, Ginebra o Basilea. Aún más laureados se han dado cita en los numerosos institutos de investigación repartidos por todo el país.

¿Coincidencia?

En total, más de 100 galardonados tienen una estrecha relación con Suiza. ¿Es solamente una coincidencia?

Sí, dice Werner Arber, un microbiólogo y genetista nacido en Argovia que compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1978. El grupo de premios en Suiza es “probablemente una anomalía estadística”, dijo a swissinfo.ch en 2009.

En el mismo artículo, Richard Ernst, un químico de Winterthur que recibió el Premio Nobel de Química en 1991, dijo que no estaba tan seguro.

Ernst vio dos razones para el boom del Nobel en Suiza: primero, el país se mantuvo al margen durante las dos guerras mundiales y como resultado atrajo a muchos de los mejores cerebros de toda Europa.

En segundo lugar, “el apoyo y el medio ambiente [en Suiza] durante los últimos 50 años ha sido extremadamente bueno. Eso no sucede de la noche a la mañana, es el fruto de un largo proceso”.

Buenas condiciones

Ernst añadió que no tiene nada que ver con que Suiza sea particularmente inteligente. Más bien, dijo, “las buenas condiciones financieras atraen a excelentes investigadores de todo el mundo, más recientemente de Estados Unidos”.

Por esta razón, Ernst dijo que confiaba en que Suiza sería capaz de mantener su posición en la cima de las listas de éxitos del Nobel. “La atracción mundial sigue siendo alta y no veo que esto cambie”.

De hecho, Suiza fue nombrada recientemente como la única nación fuera de Gran Bretaña y Estados Unidos entre las 20 mejores del Ranking Mundial de Universidades Times Higher Education World 2020. La Escuela Politécnica Federal de Zúrich se unió en la 13ª posición.

Ernst admitió, sin embargo, que el Premio Nobel no es la única señal de una investigación excepcional.

“Muchos científicos se van con las manos vacías a pesar de merecer el máximo galardón”, dijo. “La política y mucha suerte a menudo juegan un papel”.

Reconocimiento Nobel de Física para dos suizos El Premio Nobel de Física fue otorgado este martes a los suizos Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento de un exoplaneta en órbita ... Este contenido fue publicado el 8 de octubre de 2019 12:14

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram