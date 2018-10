Este contenido fue publicado el 4 de octubre de 2018 9:37 04 de octubre de 2018 - 09:37

El resveratrol es una molécula que se encuentra en la piel y las semillas de la uva y uya administración vía nasal puede proteger contra el cáncer de pulmón, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Ginebra.

(UNIGE/Aymeric Monteillier)

Una molécula presente en la piel y las semillas de la uva puede proteger contra el cáncer de pulmón cuando se administra por vía nasal, de acuerdo con información de investigadores de la Universidad de Ginebra (UNIGE) publicada en la revista ‘Scientific Reports’.

El cáncer de pulmón es el más letal del mundo y el 80% de las muertes que se le atribuyen están relacionadas con el tabaquismo. Además de la lucha contra el tabaco, se necesitan estrategias de prevención efectivas, indicó el miércoles la UNIGE en un comunicadoEnlace externo.

Los investigadores analizaron una molécula natural bien conocida, el resveratrol, especialmente presente en las uvas y que se encuentra en el vino tinto. Sus propiedades quimiopreventivas contra los cánceres que afectan el tracto digestivo han sido documentadas, pero hasta ahora no ha tenido ningún efecto sobre los cánceres de pulmón.

El equipo de Muriel Cuendet, profesora asociada en la Sección de Ciencias Farmacéuticas de la UNIGE, efectuó pruebas en ratones sobre la prevención del cáncer de pulmón inducido por un carcinógeno del humo del cigarrillo. Recurrió a un nuevo modo de administración de resveratrol por vía nasal.

Papel preventivo

Para ese estudio de 26 semanas, los investigadores formaron cuatro grupos de ratones. El primero, el grupo testigo, no recibió carcinógenos ni tratamientos basados en el resveratrol. El segundo recibió solamente el carcinógeno. El tercero, el carcinógeno y el tratamiento, y el cuarto, solamente el tratamiento.

“En los ratones tratados observamos una disminución de la carga tumoral del orden del 45% por ratón. Desarrollaron menos tumores y más pequeños que los ratones sin tratamiento”, explica Muriel Cuendet, citada en el comunicado.

Al comparar los dos grupos que no fueron expuestos al carcinógeno, se constató que el 63% de los ratones que recibieron tratamiento no desarrollaron cáncer, en comparación con solamente el 12,5% de los ratones no tratados. “Por lo tanto, el resveratrol desempeñaría un papel preventivo contra el cáncer de pulmón”, indica la investigadora.

Aplicable en humanos

Sin embargo, el resveratrol es una molécula a priori poco adaptada: cuando se ingiere, se metaboliza y se elimina en unos pocos minutos y, por lo tanto, no tiene tiempo para llegar a los pulmones.

“Nuestro desafío ha sido encontrar una fórmula para solubilizar el resveratrol en grandes cantidades -este último es solo ligeramente soluble en agua- para permitir la administración por vía nasal. Esta fórmula, aplicable en humanos, permite que el compuesto llegue a los pulmones”, precisa Aymeric Monteillier, investigador de la UNIGE y primer autor del estudio.

La concentración de resveratrol en los pulmones obtenida con esta fórmula y administrada por vía nasal es 22 veces mayor a la que permite la administración oral. El mecanismo preventivo probablemente está vinculado a la apoptosis, el proceso por el cual las células programan su propia destrucción y al que escapan las células cancerosas, según los autores.

El equipo de Ginebra buscará ahora un biomarcador que pueda contribuir a la selección de personas elegibles para el tratamiento preventivo.

El resveratrol es una molécula bien conocida que se encuentra hasta en los suplementos alimentarios. Un estudio toxicológico adicional no sería necesario a priori para permitir su comercialización como tratamiento preventivo, concluye la UNIGE.



swissnfo.ch/ATS

