Suiza aprueba la vacuna de Moderna

Los estudios indican que la vacuna tiene una efectividad de 94%, dos semanas después de haber sido administrada. Keystone / Cj Gunther

Este contenido fue publicado el 12 enero 2021 - 14:37

Keystone-SDA/Reuters/dos,sb

Otro idioma: 1 English (en) Moderna Covid vaccine approved for use in Switzerland

El órgano regulador sanitario de Suiza Swissmedic da luz verde al uso "inmediato" de la vacuna producida por la compañía estadounidense Moderna. Berna ya había reservado la compra y envío de 7.5 millones de vacunas, 200 000 de las cuales llegarán este miércoles.

La vacuna satisface todos los "estrictos requerimientos de seguridad, eficacia y calidad y puede ser usada con efecto inmediato en Suiza", anuncia Swissmedic este martes.

El director de Swissmedic, Raimund Bruhin, subraya que la aprobación marcó "otro importante paso adelante para permitir que una gran parte de la población sea vacunada rápidamente contra el Covid-19".

El regulador menciona que los estudios mostraron una tasa de eficacia de la vacuna del 94% 14 días después de que se administrara una segunda dosis.

Es la segunda vacuna aprobada en el país después de que Pfizer/BionTech fuera autorizada para su uso el 20 de diciembre de 2020. Ambas vacunas se basan en una tecnología similar y ambas se administran en dos fases, con un mes de diferencia.

Mostrar más Mostrar más Espacio: Suiza juega en la liga de los grandes El Premio Nobel de Mayor y Queloz ha recordado a los suizos que el país está a la vanguardia de la investigación y la exploración espacial.

En su comentario sobre la vacuna Moderna, Swissmedic advirtió que era importante atenerse al intervalo recomendado, y no aplazar el segundo pinchazo, además de no combinar las dos vacunas permitidas de distribuidoras farmacéuticas distintas. "no hay ninguna información en absoluto sobre la intercambiabilidad”

La vacunación con la droga Pfizer/BioNTech comenzó justo antes de Navidad.

En total, Suiza ha pedido 15,8 millones de tomas para su población de 8,6 millones: 3 millones de Pfizer/BioNTech, 7,5 millones de Moderna y 5,3 millones de Oxford/AstraZeneca.

Las campañas cantonales de vacunación comenzaron a finales de diciembre, después de que se entregaran 234 000 dosis iniciales de la vacuna Pfizer/BioNTech con la ayuda del ejército suizo.

Alrededor de 200 000 nuevas tomas de Moderna llegarán a Suiza el miércoles. Otras 126.750 dosis de Pfizer/BioNTech seguirán el 18 de enero, lo que permitirá cubrir al 4% de los adultos suizos enero, dijo Nora Kronig, subdirectora de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP). Estos lotes serán seguidos por un millón de dosis de vacunas en febrero, añadió.

El plan es vacunar a seis millones de personas, o el 70% de la población para el verano, una tarea que implicaría la administración de hasta 70 000 vacunas por día. Los mayores de 75 años y las personas vulnerables deberían vacunarse a finales de febrero, seguidos del 70% de los mayores de 65 años a finales de marzo. El resto de la población debería entonces seguir después.