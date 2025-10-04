Cientos de personas se unen a una marcha contra el «genocidio» de Gaza en Bangkok

2 minutos

Bangkok, 4 oct (EFE).- Cientos de personas participaron este sábado en una marcha en Bangkok contra el «genocidio» en Gaza que culminó frente a la Embajada de Israel, pocos días antes de que se cumplan dos años de la guerra en la franja palestina tras el ataque de Hamás al Estado judío, el próximo martes.

A pesar del aguacero que cayó sobre la capital tailandesa, los manifestantes se empezaron a congregarse alrededor de las 10 hora local (3:00 GMT) en una céntrica estación de tren elevado, antes de dirigirse en masa hacia la Embajada israelí, según informó la organización independiente Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC, por sus siglas en inglés).

Ondeando banderas y luciendo pañuelos palestinos, los manifestantes, algunos de ellos integrantes de colectivos como Trabajadores Socialistas de Tailandia o Chiang Mai -ciudad norteña- por Palestina, portaban pancartas que rezaban «Fin del genocidio» o «Dejad de matar niños palestinos».

Varios participantes sujetaban fotografías de niños, aparentemente gazatíes y con signos de desnutrición, mientras otros lo hacían con pancartas con el rostro del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañadas de frases como «criminal de guerra» o «arrestadlo ya».

La movilización, bajo el lema «Dos años de genocidio», tuvo lugar la misma semana en que Israel interceptó la Global Sumud Flotilla, que navegaba hacia Gaza con ayuda humanitaria.

La detención por parte del país hebreo de más de 400 voluntarios y activistas de diversos países a bordo de las embarcaciones motivó protestas en multitud de países, entre ellos varias naciones del Sudeste Asiático.

En Malasia, miles de personas acudieron la víspera a la Embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur para denunciar el asalto a la Flotilla, en la que viajaban 23 ciudadanos malasios, un día después de otra manifestación de menor envergadura que causó algunos incidentes entre civiles y la Policía. EFE

mca/amg

(foto)(vídeo)